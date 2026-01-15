Paco Jémez se incorpora al cuerpo técnico de Nuno Espírito Santo en el West Ham inglés, después de que en octubre del año pasado fuera destituido por la UD Ibiza, en la que será su primera experiencia en la Premier League.

"El West Ham United se complace en confirmar el nombramiento de Paco Jémez como entrenador del primer equipo masculino. El español aportará su experiencia y conocimientos al cuerpo técnico de Nuno Espírito Santo, tras haber dirigido más de 500 partidos durante una carrera como entrenador que abarca casi dos décadas", informó el club inglés en un comunicado.

Jémez, como jugador, presume de 21 internacionalidades con España y disputó más de 250 partidos en la Liga española con el Rayo Vallecano, el Deportivo de La Coruña, donde fue compañero de Nuno, y el Zaragoza, con el que levantó la Copa del Rey en 2001.

En 2007 inició su carrera en los banquillos en la RSD Alcalá, antes de llegar al Córdoba CF. También pasó por el FC Cartagena y la UD Las Palmas, con experiencias también en Irán y México. Aunque su mayor proyecto fue con el Rayo Vallecano, al que llevó a alcanzar un octavo puesto en Liga en la temporada 2012-13.

"Si se le concede el permiso de trabajo, Jémez trabajará junto a un equipo técnico formado por los entrenadores del primer equipo Mark Robson, Steve Potts y Gerard Prenderville, y los entrenadores de porteros Rui Barbosa y Billy Lepine. Todo el West Ham United da la bienvenida a Paco al este de Londres y le desea mucho éxito", concluyó el comunicado.