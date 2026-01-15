El Espanyol recibe al Girona con una deuda histórica: "No es un partido más, hay una rivalidad, les queremos ganar"

Dos semanas después de recibir al Barça en un derbi que se acabó escapando, el Espanyol afronta otra cita estelar en Cornellà, un nuevo duelo contra un rival catalán al que tampoco ha ganado nunca en Cornellà en la Liga. El equipo azulgrana prolongó con apuros su marcha triunfal en el RCDE Stadium, algo lógico teniendo en cuenta la distancia sideral de presupuestos y talento en las plantillas. No ocurre lo mismo con el Girona, que tuvo temporadas de mayor éxito, pero este curso mira a los pericos desde lejos, concretamente a 13 puntos de distancia.

Camina el Espanyol con solvencia por la Liga, afianzado en la quinta plaza, más cerca del cuarto (tiene al Atlético a 4 puntos) que amenazado por el sexto (el Betis está a 5). El Girona, mientras, ha tomado aire en 2026 con dos triunfos que le han permitido alejarse del descenso y siempre rinde en Cornellà, hasta el punto de que nunca han caído en cinco visitas. Vencieron tres veces: en la 2017-18 (0-1), la 2018-19 (1-3) y la 2020-21 en Segunda (1-2), y empataron en los dos últimos precedentes (2-2 en la 2022-23 y 1-1 el pasado marzo, con milagro incluido de Joan Garcia en un tiro de Yangel Herrera).

Elogios mutuos

"No es un partido más porque hay cierta rivalidad entre los clubs. Tiene un tono especial, no porque no hayamos ganado aquí, sino porque les queremos ganar. No hemos mirado estadísticas ni mucho menos", explicó este jueves Manolo González. "Es un partido complicadísimo. Su míster es un gran míster. Siempre han confiado en él y eso habla del criterio de la parcela deportiva del Girona, que lo hace muy bien", agregó el técnico gallego.

Míchel también elogió el "trabajo espectacular" de su colega en el banquillo blanquiazul. El técnico definió la cita como "un partido especial y no más". La primera vuelta concluyó con tablas en Girona (0-0) y el técnico madrileño confía en prolongar sus buenas actuaciones contra los pericos. "Tengo la confianza de que podamos hacer un partidazo", dijo Míchel, más relajado después de que su equipo haya sumado tres victorias en los cuatro últimos partidos que le han catapultado de la zona de alarma al puesto 13º.

"Motivación, no obsesión"

Manolo siempre recordará el 4-1 sufrido en Montilivi, su momento más duro al frente del Espanyol. Aquello ocurrió hace 14 meses y muchos especularon con su posible salida. "Aquel partido fue duro, pero hay que centrarse en ganar, que es lo importante. Necesitamos un punto de motivación, pero no de obsesión. Estamos bien, en un buen momento. Hay que saber jugar el partido. Si estoy aquí es por los jugadores, me han defendido y han creído en mí. Una persona sola no lleva todo esto adelante”.

Los blanquiazules intentarán recuperar la senda del triunfo tras el tropiezo contra el Barça y el empate insuficiente en el campo del Levante, mientras el Girona se alivió con los triunfos ante Mallorca y Osasuna. "Poco a poco hemos ido a más y tengo la sensación de que somos más competitivos", remarcó Míchel.

Dedicatoria para Puado

La cita llega en una semana dolorosa para los pericos por la grave lesión de Javi Puado, que fue operado el jueves por el doctor Cugat de una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha y no volverá hasta la próxima temporada.

"Es una pena porque es un año bonito. Venía en el mejor momento de su carrera. Él sabe lo que es esto, va a volver fuerte Nos gustaría dedicarle la victoria", concluyó Manolo, que reconoció que la prioridad en el mercado de invierno es el fichaje de "un extremo o un delantero".