Arbeloa ya vivió el 'Alcorconazo' en la Copa del Rey: titular y gol en propia puerta

La humillante derrota que sufrió el Real Madrid a manos del humilde Alcorcón es una de las más recordadas por el fútbol español. Fue un 27 de octubre de 2009 que quedó para la historia y en la memoria colectiva de todos los aficionados del deporte, no solo por lo que aconteció, sino por el abultado resultado (4-0) que los blancos no fueron capaces de remontar a pesar de contar con un segundo partido en el Santiago Bernabéu (1-0). La eliminatoria estuvo plagada de momentos únicos, pero un detalle que posiblemente se le escape a la mayoría es que Álvaro Arbeloa no solo disputó ese partido, sino que fue titular y se metió un gol en propia puerta.

El que fuera lateral derecho de ese grupo dirigido por Manuel Pellegrini es ahora el entrenador del primer equipo después de cinco años formándose en las categorías inferiores del club madrileño. Sin embargo, la experiencia entrenando en dichas divisiones no parece haberle preparado lo suficiente como para evitar otra debacle copera a manos de un equipo por debajo a su Madrid en cuanto a competición liguera se refiere. En el campo, esa abismal diferencia económica y a priori deportiva no se plasmó, y Arbeloa volvió a presenciar otro capítulo negro en la historia del conjunto blanco, esta vez desde el banquillo.

Doble error

El Alcorcón, al igual que el Albacete en su mágico triunfo frente al Madrid (3-2), se adelantó en el marcador en la primera parte para el delirio de la afición local. Solamente habían pasado 15 minutos, cuando Borja Pérez desenfundó un latigazo que superó a Jerzy Dudek. El guardameta polaco se vio sorprendido por ese disparo con la zurda, y tampoco pudo hacer nada cuando su propio compañero de equipo desvió un centro raso hacia su portería. Era Álvaro Arbeloa, que llegó tarde a la cobertura y colocó el 2-0 en el marcador tras 21 minutos de encuentro. El ahora técnico del Madrid también apareció desubicado en el tercer gol de la noche, cuando dejó su espalda descubierta para que Ernesto Gómez, canterano blanco, la empujara a placer.

Los jugadores del Real Madrid tras uno de los cuatro tantos que encajaron esa noche. / Paul White / AP

A pesar de suponer un durísimo golpe anímico, el Madrid todavía contaba con la oportunidad de remontar en la vuelta. El Bernabéu, acostumbrado a la épica de otras veladas, pretendía presenciar otra más para tratar de olvidar el dolor infligido en Alcorcón. El deseo de la afición local no pudo quedarse más lejos de la realidad, pues Arbeloa volvió a salir de titular en un partido todavía mas frustrante que el anterior. Un mísero y solitario gol de Van der Vaart en el 81 fue todo lo que la grada madridista pudo llevarse a la boca, dejando un sabor amargo a más no poder en una de las victorias menos celebradas en la historia del fútbol. El Madrid se despedía de la Copa del Rey con un resultado global de 4-1 y una mancha imborrable en su historia.

Las secuelas

En los años que han seguido al 'Alcorconazo', el Madrid ha podido celebrar numerosos títulos en diversas competiciones, culminados con grandes actuaciones de sus estrellas en los escenarios más imponentes del fútbol mundial. Sin embargo, la humillación de 2009 no fue la última que sus aficionados tuvieron que soportar. La postrera en Albacete sigue una larga lista de fracasos inesperados que se han ido acumulando en las últimas temporadas. La más inverosímil fue la que propició Denis Cheryshev por alineación indebida en 2015, cuando el Madrid había hecho los deberes frente al Cádiz (1-3), pero la que más cerca queda en la línea temporal es la del Alcoyano, cuando el equipo de Zidane perdió en la prórroga tras ser remontado (2-1).