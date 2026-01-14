Un tenista amateur derrota a Sinner y luego gana medio millón de euros en un curioso torneo de preámbulo del Open de Australia

Un amateur australiano de 29 años siempre podrá explicar que derrotó al número 2 del mundo, a Jannik Sinner, en una pista de tenis. Lo logró en un nuevo y curioso torneo, preámbulo del Abierto de Australia, que se disputa a un solo punto. One Point Slam, se llama. Y no solo eso. Fue pasando rondas hasta ganar el torneo y embolsarse un millón de dólares australianos (casi 600.000 euros).

En el One Point Slam jugadores amateurs se enfrentan a profesionales en el torneo eliminatorio. Cada partido se decide por un solo punto y compiten entre sí jugadores masculinos y femeninos. Según el reglamento, los profesionales tienen un solo saque, mientras que los aficionados tienen dos oportunidades para poner la bola en juego.

¿Y cómo ganó Jordan Smith, que así se llama el australiano, a Sinner? "Fue pura suerte", admitió entre risas. A Sinner le tocó sacar y envió la pelota directamente a la red. Smith no necesitó dar un solo golpe. Se considera que este fue la primera derrota que ha sufrido Sinner en la Rod Laver Arena desde que fue derrotado por Stefanos Tsitsipas en el Abierto de Australia de 2023.

Sinner, que previamente había derrotado a Pablo Carreño, aceptó la derrota con deportividad: "¡Me alegra que tengan a un australiano vivo en el torneo!". Smith juega al tenis desde los tres años y se clasificó para el torneo tras ganar el One Point Slam del Abierto de Australia en el Campeonato Estatal de Nueva Gales del Sur.

El público enloqueció tras su victoria contra Sinner, pero el techo del Rod Laver Arena casi explota cuando Smith venció a la número 117 del mundo, Joanna Garland, la otra finalista, para coronarse campeón del One Point Slam y llevarse la recompensa monetaria.

"Ni siquiera puedo hablar, es increíble", dijo tras materializar el triunfo. Le preguntaron qué haría con el dinero. “Invertir o comprarme una casa con mi novia, supongo”.

El torneo se disputó en un ambiente de risas y algún que otro jugador que optó por no participar sintió que se habían perdido algo. "Ahora que lo veo por televisión, me siento muy mal por no jugar el Grand Slam de un punto”, escribió Taylor Fritz en X. "¡Parece divertidísimo!".

Nick Kyrgios, Naomi Osaka, Iga Swiatek y Frances Tiafoe participaron en la competición, y el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, cayó ante la número 52 del mundo, Maria Sakkari. "Sienta genial haber vencido a Carlos”, dijo.