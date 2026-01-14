TENIS
Andre Agassi protagonizará una docuserie sobre su vida en Apple TV
La vida de Andre Agassi será llevada a la pantalla con una serie documental que abordará Apple TV para explorar la complicada vida y carrera deportiva de 'El Kid de Las Vegas'.
"16 años después de la publicación de su celebrada autobiografía 'Open: Memories', considerada como uno de los libros deportivos más importantes de la literatura estadounidense, Apple TV ha anunciado que estrenará una serie documental de varios episodios sobre la increíble vida de Andre Agassi", informó este martes la plataforma en un escrito.
La serie narrará "la emocionante, compleja e inspiradora historia del icono del tenis" y estará dirigida por el cineasta ganador del premio Emmy Chris Smith, producida por Smith's Library Films y contará con la producción ejecutiva de Stacy Smith y Justin Gimelstob, agregó Apple TV.
Tenista emblemático
Por el momento se desconoce la fecha de estreno de este proyecto, que se espera aborde detalles como su difícil infancia con su padre Mike, quien lo impulsó con fuerza desde pequeño, antes de ser enviado a la Academia de Tenis de Nick Bollettieri en Florida a los 13 años.
Considerado como uno de los jugadores más emblemáticos de los años 90, Agassi alcanzó por primera vez el número 1 del ranking en 1995 y ganó 8 títulos Gran Slam: Abierto de Australia (1995, 2000, 2001, 2003), Roland Garros (1999), US Open (1994, 1999) y Wimbledon (1992).
