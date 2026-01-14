Flick y su felicidad con "la gran familia que hemos construido en el Barça"

El barcelonismo contempla con satisfacción la convulsión que vive el Real Madrid desde el domingo, derivado del triunfo del Barça en la Supercopa de España. La victoria liguera de los blancos de octubre, que les encumbró al liderato, ha tenido nula relevancia. Apenas un accidente en la época de dominio que ejercen los azulgranas desde la llegada de Hansi Flick, con la conquista de todos los títulos españoles de la pasada campaña, a costa todos del Madrid, y la del primero de la actual, que ha motivado la destitución de Xabi Alonso a los ocho meses de su nombramiento.

"Al final, se trata de ganar, sobre todo en clubs grandes", reflexionaba el entrenador sobre el origen de todos los males que amenazaban a cualquier entrenador de fútbol con el despido. Flick vivió una época delicada en la anterior campaña que no pasó a mayores -una victoria en siete partidos de Liga a finales de 2024- que superó porque se sintió absolutamente respaldado por el presidente Joan Laporta, el gran valedor de su contratación.

Fermín, Lamile Yamal y Raphinha salen al campo de entrenamiento este miércoles. / Quique García / EFE

Reto frente al Racing

Siempre ha repetido Flick que desde los primeros días de su llegada en el verano se vio inmerso en un espíritu de trabajo colectivo que le encantó y que, con el tiempo, ha derivado "en la gran familia que hemos construido y que volví a ver en Arabia".

"Hay que disfrutar estas situaciones porque todo cambia muy rápido", observó, pensando que el equipo se enfrenta al reto de jugar este jueves la eliminatoria de Copa en el campo del Racing de Santander, donde no se contempla otra posibilidad que el triunfo azulgrana sobre el líder de Segunda División.

La celebración del Barça en el avión de regreso de Arabia Saudí tras la conquista de la Supercopa. / MARC GRAUPERA / SPO

"El Barça, como dijo el presidente, no sólo es el club, los jugadores, el staff, Deco; hablamos de las familias, de los hijos y las hijas, los padres que vienen a los partidos, los hermanos y las hermanas, y en Arabia sentí lo mismo", relataba el técnico, que consideraba "muy importante" que ese espíritu que anidó en la exitosa temporada pasada se mantenga. Algo que cobra más valor cuando, en la casa de enfrente, habita el tercer entrenador en un año. Lo comenzó Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ha permanecido un semestre mal contado, y Álvaro Arbeloa es el nuevo inquilino que conocerá.

"Cuando juguemos contra ellos ya lo veré", dijo con indiferencia propia de quien no quiere inmiscuirse en asuntos ajenos, sobre todo si tienen un cariz negativo. "A Xabi Alonso le deseo todo lo mejor, seguro que encontrará un nuevo proyecto importante para él y su staff. Tiene un fantástico futuro por delante", aventuró.