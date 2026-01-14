España se asegura la segunda plaza de grupo reconectando con la victoria ante Países Bajos (7-14)

La España de David Martín ha superado ya la primera fase del Campeonato Europeo de waterpolo con un disputado segundo puesto. Su victoria, este miércoles, frente a Países Bajos (7-14) les permitirá pasar a la segunda fase de la competición con una única mancha en su expediente por la derrota del pasado lunes frente a la vigente campeona olímpica y anfitriona de este torneo, Serbia (11-12).

Los seis puntos con los que España pasará a la segunda fase de la competición permiten seguir soñando con revalidar el cetro continental. A partir del viernes, dará inicio la segunda fase de la competición a la que por primera vez los combinados pasarán arrastrando las puntuaciones de la fase preliminar. España se medirá a Hungría, Montenegro y Francia para conseguir su billete a las semifinales.

Ventaja abultada

La victoria frente a Países Bajos, sin embargo, quedó encarrilada a partir del trecer parcial ya que en un primer momento, los jugadores de David Martín, en esta ocasión sin Álvaro Granados por la expulsión del encuentro frente a Serbia, se vieron superados en los compases iniciales por la selección holandesa. Los rivales, supieron aprovehcar con mayor acierto las superioridades que constantemente acusaba el equipo de David Martín pero no fue suficiente ante un Alberto Munárriz, que en la línea de su actuación en todo lo que va de campeonato, se erigió máximo artillero nacional con cuatro goles.

Tras la reanudación, España terminó de dinamitar el partido. Con Alberto Munárriz marcando el paso, la vigente campeona amplió la ventaja con los goles de Miguel de Toro, Alejandro Bustos y Biel Gomila, antes de que el capitán navarro cerrara el parcial de penalti para estirar la diferencia hasta los seis tantos ya entrado el último acto (6-12).

Ficha técnica:

7 - Países Bajos: Buitenhuis; Gbadamassi (1), Rouwenhorst (-), Benjamin Hessels (-), Mart Van Der Weijden (-), Te Riele (4), Sebastian Hessels (-), Van Den Burg (-), De Weerd (1), Snel (-), Ten Broek (1), Hofmeijer (-), Jorrit Van Der Weijden (-) y Jelto Spijker (ps).

14 - España: Aguirre; Munárriz (4), Asensio (1), Sanahuja (1), De Toro (1), Larumbe (-), Daura (-), Cabanas (-), Tahull (-), Valera (1), Biel (3), Bustos (1), Gomila (2) y Lorrio (ps).

Parciales: 2-3, 2-4, 2-5 y 1-2.