Waterpolo
España se asegura la segunda plaza de grupo reconectando con la victoria ante Países Bajos (7-14)
La selección dirigida por David Martín ha cerrado así la fase preliminar del Campeonato europeo de waterpolo que está teniendo en Belgrado tras perder contra Serbia el lunes.
La España de David Martín ha superado ya la primera fase del Campeonato Europeo de waterpolo con un disputado segundo puesto. Su victoria, este miércoles, frente a Países Bajos (7-14) les permitirá pasar a la segunda fase de la competición con una única mancha en su expediente por la derrota del pasado lunes frente a la vigente campeona olímpica y anfitriona de este torneo, Serbia (11-12).
Los seis puntos con los que España pasará a la segunda fase de la competición permiten seguir soñando con revalidar el cetro continental. A partir del viernes, dará inicio la segunda fase de la competición a la que por primera vez los combinados pasarán arrastrando las puntuaciones de la fase preliminar. España se medirá a Hungría, Montenegro y Francia para conseguir su billete a las semifinales.
Ventaja abultada
La victoria frente a Países Bajos, sin embargo, quedó encarrilada a partir del trecer parcial ya que en un primer momento, los jugadores de David Martín, en esta ocasión sin Álvaro Granados por la expulsión del encuentro frente a Serbia, se vieron superados en los compases iniciales por la selección holandesa. Los rivales, supieron aprovehcar con mayor acierto las superioridades que constantemente acusaba el equipo de David Martín pero no fue suficiente ante un Alberto Munárriz, que en la línea de su actuación en todo lo que va de campeonato, se erigió máximo artillero nacional con cuatro goles.
Tras la reanudación, España terminó de dinamitar el partido. Con Alberto Munárriz marcando el paso, la vigente campeona amplió la ventaja con los goles de Miguel de Toro, Alejandro Bustos y Biel Gomila, antes de que el capitán navarro cerrara el parcial de penalti para estirar la diferencia hasta los seis tantos ya entrado el último acto (6-12).
Ficha técnica:
7 - Países Bajos: Buitenhuis; Gbadamassi (1), Rouwenhorst (-), Benjamin Hessels (-), Mart Van Der Weijden (-), Te Riele (4), Sebastian Hessels (-), Van Den Burg (-), De Weerd (1), Snel (-), Ten Broek (1), Hofmeijer (-), Jorrit Van Der Weijden (-) y Jelto Spijker (ps).
14 - España: Aguirre; Munárriz (4), Asensio (1), Sanahuja (1), De Toro (1), Larumbe (-), Daura (-), Cabanas (-), Tahull (-), Valera (1), Biel (3), Bustos (1), Gomila (2) y Lorrio (ps).
Parciales: 2-3, 2-4, 2-5 y 1-2.
- Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
- Pirro, probador de Ducati: 'Márquez ya está bien, solo lo he podido seguir dos vueltas
- Xabi Alonso se harta de Florentino y Arbeloa le sustituye en el Real Madrid
- Barça – Real Madrid, hoy en directo: última hora de la final de la Supercopa
- Mbappé le dio la puntilla a un Xabi que no habló con Florentino en el avión y cerró la puerta a Pintus
- Henrik Larsson revela el desconocido jugador que para él fue mejor que Ronaldinho y Messi: “Sigo sin saber si era diestro o zurdo”
- Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid: espartano de Mourinho, poquísima experiencia y muy bien relacionado con el palco
- La millonada que cobra el Barça por ganar la Supercopa en Arabia Saudí