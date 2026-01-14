El día que Arteta se enfrentó a Rosenior, el nuevo entrenador del Chelsea

Más de seis años lleva Mikel Arteta dirigiendo al Arsenal, y en su camino como entrenador se ha cruzado con muchas caras conocidas. Este miércoles por la noche (21h), los gunners visitan Stamford Bridge para la ida de semifinales de la Carabao Cup, y el técnico vasco se mide por primera vez a Liam Rosenior, actual entrenador del Chelsea procedente del Strasburgo que ganó en su debut con el equipo blue en el partido de FA Cup contra el Charlton (1-5).

El enfrentamiento cuenta con varios alicientes, por ser un derbi y la última eliminatoria antes de la final en Wembley, pero también supone un reencuentro curioso en los banquillos, pues Mikel Arteta y Liam Rosenior coincidieron sobre el césped en la final de la FA Cup en 2014 que ganó el conjunto londinense frente al Hull City (3-2).

En la previa del partido, Arteta ha mostrado cariño hacia ese momento en su carrera como jugador, pues terminó con él levantando el trofeo tras un gol de Aaron Ramsey en la prórroga: "He visto algunas fotos de eso. Es lo bonito del fútbol. Dos carreras muy diferentes, pero que al final se enfrentan mañana en Stamford Bridge en una semifinal", dijo el técnico del conjunto del Emirates. "Conozco gente que ha trabajado con (Rosenior). Hablan muy bien de él, así que le deseo todo lo mejor, excepto mañana". Ese día el Arsenal remontó una desventaja inicial de dos goles para terminar conquistando su decimoprimera FA Cup.

La historia

El Arsenal es el club que más veces ha levantado el trofeo más antiguo en la historia del fútbol, por un total de 14 veces. La última vez fue precisamente con Arteta en su primera temporada al mando en 2020, cuando se impuso al Chelsea de Frank Lampard con un doblete de Pierre-Emerick Aubameyang. Ahora el técnico vasco cuenta con la oportunidad de plantarse en la final de la otra competición copera nacional en la que participan, la cual todavía no ha sido capaz de ganar, ni como jugador ni como entrenador de los gunners. La temporada pasada fueron eliminados en semifinales contra el Newcastle United, el vigente campeón que ha perdido la ida de semifinales de la presente edición contra el Manchester City de Pep Guardiola (0-2).

Declan Rice y Anthony Gordon en la ida de semifinales de la temporada pasada de Carabao Cup / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

"El fútbol te da otra oportunidad. Hemos vuelto a ser muy consistentes en la competición y ahora tenemos que eliminar a otro gran equipo para llegar a la final. Esa es la misión", declaró Arteta en la previa del partido contra el Chelsea de Liam Rosenior. "Ojalá aprendamos del año pasado, porque fue doloroso, sobre todo por cómo se desarrollaron los partidos y la cantidad de ocasiones que fallamos. Ojalá este año seamos mejores y más eficientes".

La previa

Las bajas en defensa se han ido acumulando para un equipo que cuenta con una amplia profundidad de plantilla, pero que necesita a sus mejores jugadores para partidos de alto voltaje como este. Arteta ha confirmado la ausencia de Riccardo Calafiori, Piero Hincapie y el español Christian Mosquera, mientras que William Saliba es duda para el partido. La zaga es una de las fortalezas de este Arsenal, pero que en los últimos 6 partidos solo ha mantenido una portería a cero. La noticia positiva es que ha recuperado a Kai Havertz para la causa tras prácticamente un año sin jugar: "Ahora tenemos que gestionar sus minutos, pero el otro día tuvo unos buenos 20-25 minutos."