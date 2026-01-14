El Barça también se pasea ante el Atlético de Madrid (5-0)

Plácida. Así está siendo esta temporada la Liga F para el Barça. No encuentra rival válido y cada partido, aunque sea contra un histórico como el Atlético de Madrid (5-0), termina en goleada. Y más si vuelves a contar con las tuyas. Salma Paralluelo volvió a jugar. Estaba fuera desde finales de octubre cuando un buen susto con la selección la obligó a parar. Ahora, con el nuevo año, ella solo quiere ser la misma.

Alexia abrió el marcador a los pocos segundos de partido. No había llegado aún el minuto cinco de encuentro cuando la capitana azulgrana se hizo con el balón dentro del área. Recogió el esférico en la esquina del área, caracoleó y lo envió al fondo de la red con un disparo cruzado al palo largo. Alentó a sus compañeras tras la diana, como si de una arenga prepartido se tratara. El Barça es muy superior a sus rivales y contra el Atlético volvió a quedar claro por qué en la Liga F no hay nadie que se atreva a toserle.

Y es que el conjunto de Pere Romeu dominó tanto el juego como el balón. En ciertos momentos, hasta pareció un partido de entrenamiento, con el técnico azulgrana muy activo en la banda, a voces, dando órdenes a las futbolistas. Unas directrices que reforzaron un plan de partido ya claro, que se reafirmó a los diez minutos con el segundo gol del encuentro. Esta vez fue Pina, que se marcó com una vaselina desde más allá de la frontal del área que dejó a todo el Johan Cruyff congelado ante su genialidad.

El segundo tiempo dio para lo mismo. Ataques constantes de las azulgranas mientras las 'colchoneras' intentaban achicar agua de su barco a la deriva. Esme Brugts sumó enteros en el luminoso con otro tanto en la reanudación con un disparo cruzado al palo más alejado de la portería de Lola Gallardo.

Pina repitió. Se aprovechó de un mal rechace de Gallardo para rematar, de manera acrobática, y poner el cuarto en el marcador en el minuto 74. Se desgañitaba Víctor Martín, el técnico del Atlético de Madrid, en la banda. No quería salir goleado del Johan Cruyff, un estadio que se ha convertido no solo en un fortín para el Barça, sino en el lugar al que nunca nadie quiere viajar. El feudo azulgrana parece impenetrable, con un equipo serio que se mantiene a gran distancia de cualquier rival de la competición regular.

Fue un día de regresos. Ona Batlle volvió a ser titular, lugar que le corresponde. Quien volvió a pisar el césped por primera vez tras el 25 de octubre de 2025 fue Salma Paralluelo. La extremo se lesionó con la selección española y, pese al gran susto -entonces pareció que podía haberse roto el cruzado-, quedó en una lesión menor, pero que la ha tenido alejada de la dinámica del equipo estos meses. Entró en el 78 por Claudia Pina, con cara de concentración y ganas de volver a disfrutar. El Johan Cruyff la ovacionó. Y ella devolvió el cariño con un tanto en el añadido, para cerrar el partido y sellar su regreso de la manera más dulce.