El Athletic evita la debacle en León y la Real Sociedad elimina en los penaltis a Osasuna

El Athletic, con uno menos desde el minuto 56 por la expulsión de Aitor Paredes, ha sufrido para eliminar este martes en la prórroga a la Cultural y Deportiva Leonesa (3-4) y avanzar a cuartos de final de la Copa del Rey, en una ronda de octavos en la que la Real Sociedad fue capaz de neutralizar un 0-2 de Osasuna y llevar el duelo a los penaltis, donde el guardameta Unai Marrero detuvo dos lanzamientos (2-2, 4-3 en los penaltis).

El Reino de León ofreció un fantástico espectáculo en una primera parte en la que la 'Cultu' se adelantó hasta en tres ocasiones, tres rentas neutralizadas por los de Ernesto Valverde. Iván Calero, en el minuto 16, se encargó de romper las hostilidades con un remate de primeras con el que batió a Alex Padilla.

Un duelo de locura

Iñaki y Nico Williams rozaron el empate, pero fue Gorka Guruzeta el que estableció de nuevo la igualada al rematar a la media vuelta un centro del internacional español (min.26). Sin embargo, un minuto después, Calero celebraba el segundo tras unos minutos de incertidumbre mientras se revisaba la jugada en el VAR.

La locura se adueñó de los últimos minutos, con Guruzeta sellando su doblete después de un error en la salida de balón de los leoneses (min.38), y casi sin tiempo para digerirlo Rubén Sobrino apareció para transformar un penalti pitado por mano de Dani Vivian (min.41). Ya en tiempo extra, Óscar Sancet puso el 3-3 también desde los once metros, después de que Víctor García derribase en el área a Nico.

Roja a Paredes

Ya tras el descanso, el guion dio un vuelco cuando, en el minuto 56, Aitor Paredes veía la roja directa por decir algo a Hernández Hernández, una decisión que el central no protestó. Con uno menos, el Athletic se replegó y la Cultural se centró en tocar con paciencia a la espera de su oportunidad; sin embargo, la solvencia defensiva de los 'leones', aún sin mordiente arriba, encaminó el duelo hacia la prórroga.

La media hora extra desató otra vez la locura en León, pasando del frustrado 4-3 al 3-4. Yayo celebró el cuarto de los leoneses, pero el colegiado anuló la acción al entender que Manu Justo interfirió previamente en el despeje de Jesús Areso.

Poco después, Unai Gómez se encontró con el palo, aunque tuvo la oportunidad de resarcirse después de que Yayo pisase a Nico Williams en el área y Hernández Hernández señalase la pena máxima; con un lanzamiento raso muy ajustado, puso el balón lejos del alcance de Miguel Bañuz (min.104). El tanto salvó a los del 'Txingurri'.

Autogol de Oyarzabal

Mientras, en el Reale Arena, el equipo navarro tardó apenas cuatro minutos en inaugurar el marcador, después de que Jon Moncayola, el único hombre que repetía en el once respecto al duelo liguero ante el Girona, cazase un balón suelto en la frontal y lo enviase directo a la escuadra. El de Garinoain pudo incrementar la cuenta dos minutos más tarde, pero Unai Marrero evitó el tanto con una gran estirada.

Superado el primer cuarto de hora, llegó el segundo de los de Alessio Lisci. En un saque de esquina, tras un centro al primer palo que buscaba a Kike Barja, Mikel Oyarzabal trató de despejar, pero el esférico acabó entrando en su propia portería, sorprendiendo a su guardameta (min.17).

Reacción tras el descanso

El gol rojillo no amilanó al cuadro de Pellegrino Matarazzo, más intenso e incisivo desde el golpe. Oyarzabal buscó resarcirse, pero se encontró con la oposición de la zaga visitante, y Duje Caleta-Car, que no llegó por muy poco a un centro de Luka Sucic, y Carlos Soler, con un remate desviado, tuvieron las mejores oportunidades de los 'txuri urdin' en la primera mitad.

Tras el paso por vestuarios, Marrero se desperezó con una mano salvadora a disparo de Raúl García, mientras que Soler y sobre todo Take Kubo, con un remate desviado, estuvieron a poco de reducir la desventaja para los donostiarras. Lo consiguió a 15 minutos para el final Beñat Turrientes, que con un zurriagazo desde la frontal apretó la lucha (min.75).

Zubeldia, salvador

A cinco del final, en medio del monólogo 'txuri urdin', Caleta-Car logró ver puerta, pero el colegiado anuló el tanto por fuera de juego. Arsen Zakharyan y Álvaro Odriozola, cuyo chut despejó Valentin Rosier, se quedaron a nada de un 2-2 que sí anotó, en el descuento, Igor Zubeldia al capturar un rechace que envió el partido a la prórroga (min.92).

En una extraña decisión de Matarazzo, Orri Oskarsson, que había entrado en el 89 por Caleta-Car, abandonó el campo en el minuto 2 de la primera parte del tiempo extra, en la que Ante Budimir, también recién ingresado en el terreno de juego, estrelló un cabezazo en el larguero.

El fallo final de Catena

En la siguiente jugada, una mano de Javi Galán permitió a Oyarzabal irse al punto de penalti para adelantar a los suyos por primera vez en el encuentro, pero Aitor Fernández adivinó sus intenciones y detuvo su lanzamiento a media altura. Finalmente, todo tuvo que decidirse en la tanda de penaltis.

Oyarzabal y Budimir no erraron sus lanzamientos, igual que Gonçalo Guedes, pero Moncayola vio cómo Marrero detenía el suyo. Posteriormente, Soler la mandó a guardar y Lucas Torró mantuvo las esperanzas de los navarros.

Sergio Gómez anotó el cuarto del cuadro realista y Javi Galán forzó el quinto, y el fallo de Zakharyan, que chutó el balón por encima del larguero, dejó la presión a Alejandro Catena, que se encontró con una nueva parada de Marrero, héroe del choque.