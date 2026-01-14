Arnau Lledó sufre una caída y debe abandonar el Dakar

Arnau Lledó ha tenido que poner punto y final a su primera participación en el Dakar. El piloto de Taradell ha sufrido una caída en los primeros kilometros de la décima etapa y se ha visto obligado a abandonar la competición por las lesiones que ha sufrido en la pierna.

En las redes sociales del propio Dakar, se podía ver al piloto catalán apoyado en David Castera, el director de la prueba, con cara de sufrimiento en una publicación en la que se le deseaba una pronta recuperación. Aunque no sufre lesiones graves, este abandono le ha supuesto un varapalo emocional al joven piloto que estaba firmando una participación ejemplar como rookie. Después del accidente, el piloto ha tenido que ser evacuado en helicóptero por la organización por la imposibilidad de caminar por los dolores que sufre en el tobillo izquierdo.

En las próximas horas, Arnau será sometido a las pruebas médicas necesarias para obtener un diagnóstico concreto y valorar los siguientes pasos, según han informado desde su propio equipo Pedregà Team. Hasta el momento del abandono, Arnau estaba firmando un gran Dakar situado en la posición 25 de la clasificación general y 15 en Rally 2, demostrando regularidad, velocidad e inteligencia sobre la moto, gestionando cada etapa con madurez y determinación. Pero una desafortunada caída ha temrinado de un plumazo con el objetivo que se puso antes de llegar a Arabia Saudí: "Terminar".

Un único objetivo en mente

Arnau se embarcó en la aventura dakariana con la misión de llamar la atención de las marcas para conseguir hacer de su sueño una realidad. "Quiero terminarlo. Es mi objetivo principal pero obviamente espero poder hacer un buen papel que me permita seguir luchando por dedicarme a esto", aseguraba a EL PERIÓDICO antes de zarpar.

El piloto de Taradell, que hasta este año trabajaba a las órdenes de su padre en la empresa familiar de construcción, pretendía firmar un buen resultado que le permitiera dedicarse profesionalmente a las motos. A pesar de este abrupto final, el joven piloto ha demostrado tener lo que hace falta para competir al máximo nivel y seguramente se le pueda ver el próximo año en la competición más dura del 'rally raid' de nuevo.