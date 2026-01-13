FÚTBOL
Xabi se despide: "No ha salido como nos hubiera gustado"
El técnico colgó en las redes un mensaje en el que afirmaba: "Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible"
Xabi Alonso eligió las redes sociales para despedirse de los madridistas. El técnico tolosarra, que dejó de ser entrenador del Real Madrid el lunes cuando el reloj pasaba de las seis de la tarde, colgó un mensaje corto y sentido en el que afirmaba lo siguiente: "Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible".
El tolosarra fue quien ha decidió marcharse del Real Madrid tras el último pulso con Florentino, que le había comunicado que el preparador físico Antonio Pintus comenzaría a trabajar con el primer equipo. Algo que el tolosarra se ha negado a asumir porque tiene su propio equipo de trabajo y la injerencia del presidente y de Pintus han provocado que se rompieran definitivamente las relaciones y la marcha del vasco.
Mbappé no saltó al césped
Álvaro Arbeloa estaba dirigiendo su primer entrenamiento como primer entrenador del Real Madrid mientras se hacía público el mensaje de Xabi Alonso. Arbeloa, que apostó por una sesión con mucho balón, no contó sobre el césped con la presencia de Mbappé, Rudiger, Mendy, Rodrygo y Trent Alexander-Arnold. Si estuvieron algunos canteranos como David Jiménez, Cestero, Joan Martínez, Manuel Ángel y Palacios.
