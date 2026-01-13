¿Qué ha ganado el Real Madrid cuando ha cambiado de entrenador con la temporada empezada?

La derrota del Real Madrid en la final de la Supercopa de España supuso algo más que un simple partido perdido a manos del eterno rival. Xabi Alonso ha dejado de ser entrenador como consecuencia inmediata y Florentino ya le ha sustituido por Álvaro Arbeloa, presentado este martes. El tolosarra no es el primer técnico madridista en ser cesado a mitad de temporada, pues hasta siete han sido los entrenadores que han sufrido el mismo destino en este siglo XXI. La historia del conjunto blanco muestra que este tipo de decisión puede traer resultados positivos, pero que no siempre produce el efecto deseado y la temporada termina quedando en blanco a pesar del relevo en el banquillo.

La tumultuosa 2018-19

La última vez que el Real Madrid no esperó a que llegase el calor del verano para tomar una decisión en frío fue en marzo de 2019, cuando despidieron a Santiago Solari tras cinco meses en el cargo. Esa misma temporada habían despedido a Julen Lopetegui tras 137 días para cubrir el hueco que había dejado Zinedine Zidane en junio. El francés retomó el mando de esa temporada 2018-19, que finalizó sin títulos para un club que afrontaba su primera temporada sin Cristiano Ronaldo. Una tumultuosa temporada protagonizada por hasta dos sustituciones y tres entrenadores que no surtieron efecto. Zidane permaneció en el cargo hasta el final de la 2020-21, cuando Carlo Ancelotti le tomó el relevo hasta verano de 2025 para ganar dos Champions más (2022, 2024) en su segunda etapa en la capital.

Santiago Solari durante su último partido como entrenador del Real Madrid en 2019. / JOHN THYS / AFP

El acierto de Zidane

En su primer paso por los banquillos del Real Madrid, Ancelotti conquistó la ansiada Décima en la temporada 2013-14, y tras firmar un segundo año en blanco, Florentino le cambió por Rafael Benítez. El técnico español apenas duró 215 días en el cargo, y fue despedido el 4 de enero tras un empate en Mestalla que dejaba al conjunto madridista a cinco puntos del Barça. En esa ocasión, la prematura destitución resultó ser todo un acierto, pues Zinedine Zidane redirigió la temporada por completo y terminó ganando la Champions League al final de la temporada 2015-16, la primera de tres consecutivas que conquistó en su primer periplo como entrenador de los blancos.

Carlo Ancelotti se saluda con Rafa Benítez durante un partido entre Real Madrid y Celta de Vigo. / Chema Moya / EFE

Fuerza mayor

Tras levantar el título de Liga en la temporada 2007-08, Bernd Schuster se topó con el mejor Barça de la historia, el del Sextete y el 2-6 en el Bernabeu. Schuster reconoció en la rueda de prensa previa al clásico del Camp Nou que "allí no es posible ganar, porque el Barcelona está arrasando y creo que este va a ser su año". El alemán fue fulminado de manera instantánea y en su lugar llegó Juande Ramos, que dirigió al Madrid hasta el final de esa triste temporada 2008/09 en la que el Real Madrid no sumó ni un solo título a causa de una fuerza mayor, el Barça de Guardiola, que provocó la llegada de José Mourinho en mayo de 2013 procedente del Inter campeón de Europa.

Bernd Schuster reacciona durante el Madrid-Sevilla de 2008 que el conjunto andaluz ganó 3-4. / PHILIPPE DESMAZES / AFP

101 días

La temporada 2004-05 fue parecida a la 2018-19 en cuanto pasaron hasta tres entrenadores por el banquillo del Real Madrid. Primero vino José Antonio Camacho, que arrancó la temporada pero duró tan solo 117 días en el cargo, hasta que fue despedido el 20 de septiembre. Mariano García Remón era su ayudante y también fue su relevo, pero su paso fue todavía mas corto, el que más de todos los que ejercieron como técnico del Madrid desde el cambio de siglo: 101 días. El 30 de diciembre aterrizó el brasileño Vanderlei Luxemburgo, quien heredó un equipo de 'galácticos' en decadencia y tampoco supo gestionarlos al igual que sus dos antecesores esa misma temporada, la cual terminó sin éxito deportivo alguno tras quedar cuarto en liga y perder la final de Copa del Rey contra el Zaragoza (1-0).

Jose Antonio Camacho junto a Florentino Perez en una rueda de prensa, 2004. / PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Era de los Galácticos

Tras el despido de John Benjamin Toshack el 17 de noviembre de 1999 por los malos resultados ligueros, Vicente del Bosque asumió el mando de un Real Madrid que deambulaba por la zona media de la tabla. Pese a terminar la Liga en una decepcionante quinta posición, el equipo alcanzó el éxito absoluto al conquistar su octava Copa de Europa en París. Sin embargo, este triunfo no bastó para mantener la estabilidad institucional: apenas unas semanas después, Florentino Pérez ganaba las elecciones a Lorenzo Sanz, impulsado por la promesa de fichar a Luis Figo y dando inicio a la era de los 'galácticos'.

Vicente del Bosque en su etapa como seleccionador español de fútbol. / Ballesteros / EFE

Fracaso absoluto

Benito Floro inició la temporada 1993-94, pero los malos resultados y las críticas constantes lo sentenciaron antes de acabar el curso, el 7 de marzo. El equipo no logró ningún título importante esa temporada, aunque ganó la Copa Iberoamericana, un torneo menor. En la Liga, el equipo terminó cuarto. Al año siguiente, el Real Madrid ganó el campeonato, con Valdano en el banquillo, pero tras el éxito de la Liga anterior, la temporada 1995-96 se convirtió en una de las más convulsas de la historia blanca. Una nueva crisis de resultados fulminó a Jorge Valdano en enero, dando paso a un interinato de Vicente del Bosque antes de la llegada de Arsenio Iglesias para cerrar el curso. Aquel año fue un fracaso absoluto: el equipo terminó sexto en Liga, quedando fuera de competiciones europeas por segunda vez en su historia.

Inestabilidad y transición

Tras el dominio de la Quinta del Buitre y la salida de Toshack, el Real Madrid vivió un periodo de inestabilidad y transición a principios de los 90. Las temporadas 1990-91 y 1991-92 estuvieron marcadas por múltiples cambios de entrenador (Di Stéfano, Antic, Beenhakker) y la dolorosa primera Liga perdida en Tenerife en la última jornada, cediendo el trono liguero al Barça de Cruyff y quedando el segundo año en blanco. Entre las temporadas 1942-43 y 1984-85, el Real Madrid experimentó varios cambios de entrenador a mitad de temporada, siendo el primer caso registrado la destitución de Juan Armet en la temporada 1942-43, quien fue reemplazado por Ramón Encinas.

Posteriormente, a lo largo de las décadas de los 50, 60 y 70, la estabilidad fue mayor, especialmente durante la larga presidencia de Santiago Bernabéu y la exitosa etapa de Miguel Muñoz en el banquillo. Sin embargo, en la temporada 1980-81, el club volvió a cambiar de técnico a mitad de campaña, destituyendo a Vujadin Boskov y nombrando a Luis Molowny como bombero temporal. Finalmente, en la temporada 1984-85, y debido a una mala racha de resultados, Amancio Amaro fue relevado por el mismo Luis Molowny, quien logró enderezar el rumbo del equipo, sentando las bases de la "Quinta del Buitre" y ganando la Copa de la Liga y la Copa de la UEFA ese mismo curso.