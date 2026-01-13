Jürgen Klopp, el genio olvidado con el que sueña Florentino: "Me han contactado varias personas"

Tras la salida por 'mutuo acuerdo' de Xabi Alonso y el ascenso de Álvaro Arbeloa, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ya sueña con Jürgen Klopp como potencial sustituto estrella para liderar el proyecto deportivo del club blanco a partir de la temporada 2026/27. Aunque actualmente el alemán ejerce como director global de fútbol en Red Bull y ha realizado apariciones como analista en la cadena de televisión austríaca ServusTV On, Florentino podría estar dispuesto a negociar para convencerlo de que regrese los banquillos desde su adiós al Liverpool en verano de 2024 y asuma el mando en el Santiago Bernabéu. Mientras tanto, Álvaro Arbeloa ha sido nombrado sucesor inmediato, aunque se considera una solución temporal mientras la directiva explora la viabilidad de atraer a Klopp.

Declaraciones de Klopp

Da la casualidad que a la leyenda de Anfield le tocaba aparecer como analista en la cadena de televisión austríaca propiedad de Red Bull, ServusTV, poco después de la salida de Alonso y fue preguntado sobre un posible vínculo con el club blanco: "Hace un par de horas salió la noticia de que Xabi Alonso ya no es el entrenador del Real Madrid", dijo el presentador. "Así que mi pregunta es ésta: ¿ya te ha empezado a sonar el teléfono?". Klopp respondió: "Sí, sí, aunque no del Madrid. Pero sí, sin duda hubo algunas personas que sintieron la necesidad de contactarme directamente para hablar de ello".

El ex entrenador de los 'reds' no se detuvo en su respuesta, y prosiguió con un análisis subjetivo del repentino relevo en el banquillo madridista: "En primer lugar, creo que es otra señal de que algo no va bien en este momento. Si Xabi Alonso, quien en los últimos dos años en el Leverkusen ha demostrado su excepcional talento como entrenador, se ve obligado a dejar el Madrid tan solo seis meses después, demuestra varias cosas. Por un lado, que hoy en día ya no hay tiempo. Por otro, que las expectativas en el Real Madrid son, obviamente, enormes."

Xabi Alonso en su útlimo partido como entrenador del Real Madrid que terminó en derrota contra el FC Barcelona (3-2). / FADEL SENNA / AFP

Sin embargo, Klopp ha dejado claro que la separación entre Alonso y Florentino no ha sido como consecuencia de un posible acuerdo con él, pues el Madrid ya ha colocado en su sitio a Arbeloa. "Tomar una decisión así en caliente tras perder la final de la Supercopa contra el Barcelona, dice mucho. Creo que ya llevábamos un tiempo oyendo rumores. Y ahora, no sé si tu pregunta iba por ahí, pero esto no tiene absolutamente nada que ver conmigo, y tampoco me ha provocado ninguna reacción, que probablemente habría sido la siguiente pregunta. Me ha sorprendido, es cierto, de verdad. Me han contactado varias personas y he respondido con varios 'emojis'."

Presión y físico

Que Florentino esté interesado en el alemán no es ninguna sorpresa, pues este es considerado uno de los entrenadores más influyentes de la era moderna, transformando el destino de los clubes por donde ha pasado mediante su característico estilo de juego basado en la presión y el físico, llamado "Gegenpressing". Su legado alcanzó el punto álgido en el Liverpool FC, donde devolvió al equipo a la élite mundial levantando el título de la Champions League en 2019 y rompiendo una sequía de 30 años sin títulos de liga al ganar la Premier League en 2020. Previamente, Klopp ya había conquistado Alemania con el Borussia Dortmund, logrando dos títulos consecutivos de la Bundesliga y una Copa de Alemania, además de llevar al equipo a la final de la Champions en 2013.

Jürgen Klopp es manteado por los jugadores del LIverpool tras ganar la Champions de 2019. / Manu Fernandez / AP

El posible aterrizaje de Klopp a la capital blanca no solo supondría un golpe sobre la mesa en el panorama mundial futbolístico, sino que abriría la puerta a un reencuentro con pilares fundamentales de su exitosa etapa en Mersesyde. Desde una reunión con Trent Alexander-Arnold a posibles fichajes que en el pasado ya se vincularon con el Real Madrid, como Virgil van Dijk y Mohamed Salah, que acaban contrato en 2027. Además, formaría un duelo en los banquillos formidable cada vez que se enfrentase al Barça de Hansi Flick, su compatriota frente al que nunca se ha batido y con el que comparte una visión y filosofía del fútbol muy similar.