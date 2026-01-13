Cancelo vuelve al Barça en una jornada surrealista: "Desde que Deco me llamó, les dije que iba a esperar"

Miró la camiseta con anhelo. Joao Cancelo apareció en las oficinas del Camp Nou como quien siente que vuelve a su lugar. Con una sonrisa brillante y ese destello en los ojos que dejan bien clara la ilusión que siente por volver a vestir de azulgrana. El lateral vuelve al Barça (ya jugó como cedido por el Manchester City el curso 2023-24)dos años después para reforzar la línia defensiva: no era lo que pidió Flick –que solicitó más bien la llegada de un central— pero en la actual situación económica de la entidad, la vuelta de Cancelo puede ayudar a liberar a futbolistas como Koundé para que vuelvan al centro de la defensa.

"La primera cosa que le dije a mi novia cuando hubo la posibilidad de venir era que podría jugar en el Camp Nou. Lo espero desde hace mucho. Va a ser bonito", confesó Cancelo en la presentación como nuevo jugador del Barça. Una decisión que no fue difícil de tomar, por la que esperó y que le hace muy feliz. En este tiempo ha echado de menos muchas cosas que Barcelona y ahora vuelve al vestuario del que no quiso irse. "Estoy muy a gusto en Barcelona. Tengo un cariño especial y eso es lo que hizo que esperase para venir", explicó.

"Un sentimiento especial"

"Hablé con el Al-Hilal. Ellos me habían dicho que yo podía salir y tenía algunos clubs interesados. Desde que Deco me llamó, yo les dije que iba a esperar", explicó Cancelo en su presentación como jugador del Barça. Tenía claro que quería volver al Barça, fuera cuando fuese, y desde que la llamada de Deco puso sobre la mesa la opción no hubo otra posibilidad. "Quien me conoce sabe que todos mis ídolos jugaron en el Barça. Implementan un estilo de juego desde los pequeños hasta los mayores y yo me siento identificado con eso. Hoy volví y me sentí como en casa en el vestuario. Tengo un sentimiento especial por el club", añadió el futbolista, que llevará el '2' en su dorsal, como en su primera etapa como azulgrana.

Joao Cancelo en su presentación con el Barça / Jordi Cotrina

Si bien es cierto que no es el central que pedía Flick, Cancelo se ha postulado como un futbolista total. "Hablé con Hansi, pero no hablamos de dónde me ve. Yo estoy disponible para donde él me quiera poner. Me siento cómodo jugando de lateral izquierdo y derecho", añadió Cancelo ante los micrófonos.

"Vengo a disfrutar"

La temporada en el Al-Hilal no ha sido brillante por su parte. Llegó al equipo saudí en 2024, después de terminar contrato con el Manchester City. Esta temporada su papel ha sido más bien discreto. Tan solo ha jugado 6 partidos, el último el 22 de diciembre, y el técnico del conjunto saudí, Simone Inzaghi, ya manifestó con claridad que no contaba con él para el resto de temporada. Eso y la voluntad de volver al Barça han sido claves para su regreso. Además de la buena relación de su representante, Jorge Mendes, con el presidente Joan Laporta.

"Yo tengo contrato con Al-Hilal y vengo a disfrutar hasta final de temporada. Tuve la mala fortuna de lesionarme en septiembre. Estuve en la selección y físicamente me siento muy bien. No tuve la suerte de ganar un título cuando estuve aquí y ahora es lo que quiero hacer", confesó el luso.

Presentación con retraso

Pese al final feliz, la jornada fue delirante. "Se está intercambiando documentación", así se comunicaba a los medios de comunicación que estaban esperando en el Camp Nou el retraso de la presentación oficial de Cancelo. El lateral brasileño estaba citado para firmar su cesión al club azulgrana a las 13 horas y atender a los medios a las 13.30 h. El futbolista llegó al estadio azulgrana un poco más tarde de la hora acordada, pero no fue hasta que se cumplió una hora de la convocatoria que la presentación quedaba en pausa.

"Lo hemos anunciado antes de tenerlo. Es un tema de precipitación, pero en teoría no debería ir para largo", explicaron desde el departamento de prensa del club, refiréndose al anuncio de la cesión del futbolista que ya se había hecho pública y llegaron a borrar de sus redes sociales. La firma quedaba pospuesta a la espera de que terminaran de intercambiarse documentación, un trámite de última hora que pidió el Al Hilal al Barça. La rueda de prensa y la firma quedó pospuesta hasta bien entrada la tarde, tras una prórroga para que el jugador fuera a comer. A las 17 horas, finalmente Cancelo posó con su nueva camiseta.

"Mucha ansiedad. Estuve esperando y nunca más llegaba. Estoy muy contento, todo fue bien. Hoy estuve allí viendo a los compañeros. Mañana será el primer día. Tenía muchas ganas de volver a representar al club que me gusta", concluyó el futbolista sobre la jornada en la que definitivamente volvió a convertirse en jugador del Barça.