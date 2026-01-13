Florentino Pérez logra el único sueño que le faltaba: ser entrenador del Real Madrid

Lo han vendido, lo van a vender, como una destitución. El mundo merengue que controla Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, es decir, los ‘florentinistas’, que no están, no, solo en Real Madrid TV, que los hay en todos los medios de comunicación de la capital, dirán que ha sido el ‘ser superior’ quien se ha hartado de Xabi Alonso y lo ha despedido.

Y no ha sido así, no, ha sido Xabi Alonso quien, por dignidad, por no tragar más y, sobre todo, porque nunca, jamás, en ningún momento, ni siquiera cuando se tragó el sapo de tener que dirigir al equipo en el Mundialito “o, de lo contrario, no firmas”, ha sentido el cariño y/o el respaldo, la protección, el respeto, la confianza, de ‘Flo’, quien le ha dicho al poderosísimo presidente blanco ahí te quedas y haz lo que quieras conmigo, con tu club, tu estadio, tu santuario, tu plantilla y el banquillo. Yo, me voy.

Repito lo venderán como quieran, pero el motivo por el que Florentino Pérez baja el dedo pulgar es porque Xabi se niega a relegar a su preparador físico para que Antonio Pintus, tan amigo y protegido de la familia Pérez como lo es el nuevo entrenador Álvaro Arbeloa, se haga cargo de la preparación física de Mbappé&Cia.

Xabi Alonso se negó a aceptar la última imposición de Florentino Pérez, que Antonio Pintus se hiciese cargo de la preparación física del equipo, firmando su sentencia ante el poderoso presidente blanco.

Alonso le dice que no traga y Florentino baja el dedo. Y eso que el técnico tolosarra había tenido con su presidente (nunca fue ‘su’ presidente) gestos de peloteo como acercarse a 'Vini' cuando el brasileño seguía ninguneándole, criticar con ironía el ‘caso Negreira’, pegarle un palo al ‘Cholo’ Simeone o convertirse en la versión moderna ¿moderna? de Mourinho, el preferido del 'presi', en la final de la Supercopa escondiendo la alineación, cambiando un futbolista a últimísima hora o sacando a calentar a Mbappé para intimidar, meterse atrás y jugar como un equipo pequeño.

Sueño cumplido

Nada de todo eso le sirvió para ganarse a un presidente que jamás ha creído en los entrenadores. Ni en Arbeloa, aunque el nuevo ‘míster’ tiene algo que no ha tenido ninguno de los otros entrenadores que ha colocado Pérez: es de la familia, muy de la familia, demasiado de la familia. Es más, hay quien piensa (con razón), que para limpiarle el camino a Arbeloa, Florentino prescindió primero de Raúl González, llamado a todo y nada y, ahora, sentencia a Alonso. Vía libre.

Florentino se siente ya dueño, por completo, del Real Madrid, aunque ni una sola de las decisiones que ha tomado en los últimos tiempos ha funcionado. Ni una. De momento, ni siquiera el fichaje de Kylian Mbappé. Pero, ahora sí, ahora entrenará Pintus, alineará Arbeloa y ‘Flo’ debatirá con sus dos amigos y protegidos a diario. Por fin Florentino se sentirá entrenador del Real Madrid que es, tal vez, los que más ansiaba en la recta final de su mandato.

Xabi Alonso saluda Florentino Pérez, en Yeda. / Kai Försterling / EFE

Alonso ha preferido irse y ponerse en el escaparate para esos equipos de la Premier League que aún buscan entrenador, por ejemplo, su amado Liverpool o, incluso, el dudoso Manchester United. Todo menos seguir soportando el desprecio y la indiferencia de Florentino (ni siquiera lo citó en la copa de Navidad) y, sobre todo, sus imposiciones.

Quieres a Arbeloa y Pintus, pues ahí los tienes, todo tuyo. Y, además, hay quien dice que existía una clausula en el contrato del tolosarra, demostración de que no creían en él, que permitía al Real Madrid pagarle solo un año de los tres que tenía firmados, si lo despedían en su primera temporada.

Muchos piensan que el último patinazo de Florentino Pérez puede acabar con su fama de presidente único e histórico. ‘Flo’ se carga a Alonso sin el visto bueno de la afición, que jamás pitó a Xabi en el Bernabéu. El 80% de los encuestados en todos los medios de Madrid dicen que “Xabi no es el culpable”. Florentino se lo carga repitiendo aquel error que juró no volver a protagonizar: ponerse del lado de los galácticos. “He maleducado a los jugadores y se han confundido”, dijo. Entre Xabi y Vini, escogió a Júnior.

Las últimas decisiones de Florentino Pérez, desde el grandioso Bernabéu hasta el hipogeo, pasando por las peleas con árbitros, Federación, LaLiga y UEFA, pueden hacer tambalear su fama de mejor presidente de la historia del Real Madrid.

La lista de errores de Florentino es tremenda. El Santiago Bernabéu es monstruoso, planetario, pero empieza a ser una ruina al no generar los ingresos prometidos. Todos los conciertos se los lleva el Metropolitano del Atlético porque los vecinos han ganado a ‘Flo’ en los tribunales. El millonario hipogeo no permite tener un césped en condiciones.

Se ha quedado solo, solo, con la Superliga, colgado de la brocha. Está enfrentado a los árbitros, a la Federación, a LaLiga, a Rafael Louzán y Javier Tebas. Se ha peleado con la UEFA, que ha aumentado los ingresos por derechos de TV cuando ‘Flo’ dijo que eso no sería posible. Y, por último, veremos cómo acaba el galimatías en el que se ha metido el poderoso presidente para cambiar el modelo de club, pues eso pinta (casi) tan mal como el hipogeo y los conciertos.

En esa copa de Navidad en la que no nombró a Xabi Alonso, cuentan que, en uno de los muchos corrillos que protagonizó, Florentino Pérez llegó a decir “y, ahora, dos semanas sin que se equivoque Alonso”. Las dos semanas de parón liguero.