Un club en el exilio
El Europa pide jugar en Gavà aunque no cumpla con la normativa de aforo
El club de Gràcia, que ya no podrá jugar esta temporada en el Nou Sardenya, propone a la Federación el estadio de La Bòbila
No lo está teniendo nada fácil el Club Esportiu Europa esta temporada. Después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le obligara a cumplir la normativa de la Primera RFEF y dejar su estadio, el Nou Sardenya, el club de Gràcia pretende jugar su partido del próximo sábado frente al Atlético Madrileño en el estadio de La Bòbila, en Gavà. Un campo que no cumple con el aforo mínimo de 3.000 espectadores que reclama la RFEF.
El Europa, que jugará esta segunda parte de la temporada en el acondicionado campo de Can Dragó, que todavía no está listo para acoger los partidos del equipo, ha tenido que buscar alternativas después de que la Federación negara aplazar su partido frente al Atlético Madrileño. La Bòbila ha sido la opción planteada al ente federativo, que ahora debe responder a la petición.
"El estadio de Gavà dispone de césped natural y ya ha acogido recientemente partidos de la Primera Federación, ya que fue el campo utilizado por el Cornellà", expone el Europa en un comunicado, que se defiende ante la posibilidad de que la RFEF ponga trabas al escaso aforo: "El Europa ha disputado partidos en otros estadios que tampoco cumplen con ese requisito mínimo de 3.000 espectadores, que sí tendrá el estadio de Can Dragó".
Suscríbete para seguir leyendo
- Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
- Pirro, probador de Ducati: 'Márquez ya está bien, solo lo he podido seguir dos vueltas
- Xabi Alonso se harta de Florentino y Arbeloa le sustituye en el Real Madrid
- Guardiola rompe la banca y ficha a Semenyo para el City a cambio de 75 millones de euros
- Marc Márquez vuelve a entrenarse con una moto de carreras 100 días después
- Henrik Larsson revela el desconocido jugador que para él fue mejor que Ronaldinho y Messi: “Sigo sin saber si era diestro o zurdo”
- Barça – Real Madrid, hoy en directo: última hora de la final de la Supercopa
- Mbappé le dio la puntilla a un Xabi que no habló con Florentino en el avión y cerró la puerta a Pintus