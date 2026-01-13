El Europa pide jugar en Gavà aunque no cumpla con la normativa de aforo

No lo está teniendo nada fácil el Club Esportiu Europa esta temporada. Después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le obligara a cumplir la normativa de la Primera RFEF y dejar su estadio, el Nou Sardenya, el club de Gràcia pretende jugar su partido del próximo sábado frente al Atlético Madrileño en el estadio de La Bòbila, en Gavà. Un campo que no cumple con el aforo mínimo de 3.000 espectadores que reclama la RFEF.

El Europa, que jugará esta segunda parte de la temporada en el acondicionado campo de Can Dragó, que todavía no está listo para acoger los partidos del equipo, ha tenido que buscar alternativas después de que la Federación negara aplazar su partido frente al Atlético Madrileño. La Bòbila ha sido la opción planteada al ente federativo, que ahora debe responder a la petición.

"El estadio de Gavà dispone de césped natural y ya ha acogido recientemente partidos de la Primera Federación, ya que fue el campo utilizado por el Cornellà", expone el Europa en un comunicado, que se defiende ante la posibilidad de que la RFEF ponga trabas al escaso aforo: "El Europa ha disputado partidos en otros estadios que tampoco cumplen con ese requisito mínimo de 3.000 espectadores, que sí tendrá el estadio de Can Dragó".