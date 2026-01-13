El Baxi Manresa asalta Estambul y protagoniza la sorpresa de la jornada en la Eurocup (92-96)

El Baxi Manresa dio este martes la gran sorpresa de la jornada en la Eurocup después de asaltar Estambul con un gran triunfo ante el segundo clasificado del Grupo A, el Bahcesehir, por 92-96.

Los bases Retin Obasohan (20) y Ferran Bassas (19), con 39 puntos entre ambos, fueron vitales para que los catalanes lograran un igualado triunfo en la pista de uno de los equipos candidatos a ganar la competición y optar al billete para la Euroliga.

Oriola, entonado

El partido comenzó muy igualado, con los dos equipos haciendo buenas defensas, aunque fueron los manresanos los primeros en tomar la delantera en el luminoso tras unos buenos minutos de Agustín Ubal (10-12, min.5).

La igualdad se mantuvo en el Sinan Erdem, y pese al acierto de los locales, el Baxi Manresa siguió por delante gracias a la irrupción en pista de Pierre Oriola, que hizo mucho daño en el juego interior (20-22, min.8).

Al final, los de Diego Ocampo acabaron el primer periodo con un buen 27-28 ante uno de los mejores equipos de la competición.

13 arriba al descanso

En el segundo cuarto, el Baxi Manresa puso la sexta marcha en el acelerador para sorprender a los otomanos y abrir un brecha gracias a los triples del especialista Álex Reyes (30-38, min.13).

El Bahcesehir no reaccionó y los catalanes lo aprovecharon para ensanchar la diferencia mediante la rapidez de Ubal (34-45, min.17).

Los del Bages aguantaron su buena versión y una última canasta de Grant Golden hizo que se marcharan al túnel de vestuarios con un 39-52 en el marcador que no gustó nada a la afición turca.

Inspirados en el triple

Tras la reanudación, el Baxi Manresa siguió anotando triples, esta vez con un inspirado Louis Olinde, para irse hasta los 16 puntos de ventaja (49-65, min.25).

Sin embargo, el Bahcesehir intentó recortar rápido con un gran Tyler Cavanaugh, y Diego Ocampo lo tuvo que frenar para evitar sustos (53-65, min.28).

Los manresanos pasaron rápido el bache y justo recuperaron la ventaja en el tramo final de tercer cuarto para acabarlo con un 55-72 que no sentenciaba el choque, pero si lo dejaba muy favorable.

Sufrimiento final

Como era de esperar, la reacción del Bahcesehir para intentar la remontada no tardó en llegar, y en un abrir y cerrar de ojos redujeron la diferencia tras unos buenos minutos de Trevion Williams (67-77, min.34)

A diferencia de los cuartos anteriores, ahora los turcos no aflojaron en ningún momento, y al Manresa le costó más atacar, lo que provocó un parcial local comandado por Hunter Hale para poner a los suyos a tan sólo tres puntos (82-85, min.37).

El partido se igualó aún más en el último minuto y el Bahcesehir dispuso de triple para ganar, pero Flynn falló y en la jugada posterior Ubal forzó una antideportiva para sentenciar el encuentro.

Finalmente, el Baxi Manresa venció por 92-96 en la pista del Bahcesehir para seguir con las buenas sensaciones en la Eurocopa y acercarse a los octavos.

Ficha técnica:

92 - Bahcesehir Istanbul (27+12+16+37): Mitchell (3), Homesley (16), Flynn (21), Cavanaugh (15), Williams (20) -cinco inicial-; Ford (2), Koprivica (1), Akpinar (2) y Hale (12).

96 - Baxi Manresa (28+24+20+24): Obasohan (20), Ubal (14), Reyes (15), Olinde (10), Akobundu (-) -cinco inicial-; Gaspà (3), Bassas (19), Steinbergs (-), Knudsen (-), Oriola (6), Golden (9) y Fernández (-).