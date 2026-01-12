La versión del Madrid sobre el gesto antideportivo de Mbappé con el Barça

La escena más polémica de la final de la Supercopa llegó tras el pitido final. A pesar de la tensión que hubo en ciertos momentos del encuentro, la situación más comentada llegó cuando Mbappé, tras recibir la medalla de subcampeón, les dijo algo a sus compañeros y posteriormente estos no hicieron el pasillo de campeón al Barça.

Una escena que generó muchos comentarios y críticas en redes sociales. El francés fue captado por las cámaras y, según nuestro compañero Alfredo Martínez, fue el delantero el que se llevó a sus compañeros de la escena, tal y como se puede ver en las imágenes que aparecieron en Movistar+ y Esport3.

Incluso Raúl Asencio se dirigió a saludar a los futbolistas del Barça y a hacer el pasillo, pero fue entonces cuando Mbappé, que iba para el lado contrario, habló con el central y con el resto de sus compañeros mientras hacía algunos gestos de indignación. La escena coge fuerza ya que el conjunto de Flick sí tuvo el gesto con su rival cuando estos recogieron la medalla de subcampeón.

A pesar de lo que se puede ver en las imágenes, la versión del Real Madrid es diferente. Según informó el propio Alfredo Martínez, el club afirma que fue la Federación la que les dijo que se fueran para otra zona porque estaban en el tiro de cámara y por eso no hicieron el pasillo.

En cualquier caso, las imágenes dan pie a interpretaciones, a la espera de que más protagonistas ofrezcan su versión de los hechos. Lo sucedido no ha sentado nada bien al barcelonismo y resulta extraño viniendo de Mbappé, que no acostumbra a tener estos comportamientos.

El delantero del Real Madrid jugó el último tramo de la final de la Supercopa y pasó bastante desapercibido. Apenas dejó una acción defensiva con Lamine Yamal y protagonizó la expulsión de Frenkie De Jong, pero se le notó que no estaba al 100%, lo que cuestiona la decisión de llevarle a Jeddah para jugar unos minutos.