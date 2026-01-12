Scott McTominay, el nuevo santo del Nápoles que vive para aterrorizar al Inter de Milán

Hay jugadores que necesitan un periodo de adaptación cuando cambian de equipo, y viajar de la Premier League a la Serie A suele estar visto como un paso atrás. Pero para el 'todocampista' escocés de 29 años ha supuesto toda una resurrección. Scott McTominay ahora es un 'santo' en Nápoles, y a su ritmo late una ciudad que vive por y para el fútbol desde antes que Maradona la pusiera en el mapa del fútbol europeo. El exjugador del Manchester United huyó de Inglaterra en el verano de 2024 tras acudir a la llamada de Antonio Conte, y tardó bien poco en reconducir su carrera bajo las órdenes del técnico italiano, que este domingo por la noche volvió a fastidiar a su exequipo, el Inter de Milán, aunque terminara expulsado antes del empate a dos definitivo.

Fue precisamente McTominay el que firmó el doblete para su equipo, después de marcar en la victoria por 3-1 de la primera vuelta. El escocés lleva cinco goles en liga esta temporada, y tres de ellos han sido contra el actual líder de la competición, el Inter de Cristian Chivu. También anotó en el 1-1 de la temporada pasada, un resultado que le valió al Nápoles para terminar levantando el título de la Serie A con un solo punto de ventaja respecto a los 'nerazzurri'. Desde que aterrizó en Italia, el escocés ha marcado 17 goles y repartido 9 asistencias en 52 partidos ligueros, cifras que le valieron para hacerse con el premio al mejor jugador de la temporada 2024/25.

El Giuseppe Meazza recibió a su equipo este domingo consciente de la oportunidad de oro para dar un golpe sobre la mesa. El Milan de Max Allegri había empatado con la Fiorentina y un triunfo habría colocado al Inter a cinco puntos de su inmediato perseguidor. McTominay perdió el balón que condujo al 1-0 inicial, pero no tardó en resarcirse e igualó el encuentro antes de la media hora. Antonio Conte no pudo contener la rabia al ver que le señalaban un penalti en contra y fue expulsado a falta de 20 minutos y con el resultado adverso de 2-1. McTominay ya había empatado el encuentro en la primera parte y lo volvió a hacer en el minuto 81 para firmar las tablas y frenar a un equipo que encadenaba 9 victorias en los últimos 10 partidos ligueros desde la derrota en Nápoles el pasado mes de Octubre.

El bi goleador fue premiado como el mejor jugador del encuentro, y en la entrevista postpartido recordó todas las bajas que tiene el Nápoles, comparando la situación con el Inter: Zambo Anguissa, Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne, David Neres, Billy Gilmoure. Imaginad al Inter sin Marcus Thuram, Nicolò Barella, Lautaro Martínez, Hakan Çalhanoğlu. También sería muy difícil para ellos seguir ahí arriba. Lo damos todo en cada partido, el entrenador nos pide cada gota de sudor. No soltaremos ni un mílimetro." El Nápoles todavía no ha perdido ningún perdido en el que McTominay ha marcado, y este domingo mantuvo esta estadística para volver a sembrar terror en las calles de Milán.