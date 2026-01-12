La millonada que cobra el Barça por ganar la Supercopa en Arabia Saudí

El FC Barcelona revalidó el trono como campeón de la Supercopa de España tras derrotar al Real Madrid en la final del domingo por la noche (3-2). Además de sumar un nuevo trofeo a su vitrina, también ha ingresado una importante cantidad de dinero por participar y ganar la competición. El conjunto blanco volvió a perder por segundo año consecutivo en el clásico de Arabia Saudí, pero obtuvo su premio de consolación en forma de billetes al igual que Athletic Club y Atlético de Madrid. En total, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha repartido 21,3 millones de euros entres los cuatro clubes que han disputado el torneo, y la entidad presidida por Joan Laporta se ha llevado el trozo más grande del pastel, aunque no por mucho.

En total, el Barça se lleva 8 millones de la Supercopa, mientras que el Madrid se queda con 7,4 millones de euros. El campeón de la Supercopa ha recibido 2 millones de euros extra, que se suman a los 6 millones fijos por participar al igual que el subcampeón, que ha recibido 1,4 millones de euros por disputar la final. A los dos grandes del fútbol español se les recompensa con un premio fijo mayor que a los otros equipos por su caché y rendimiento deportivo. Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao han cobrado 2 y 1,8 millones de euros respectivamente, más un extra de 800.000 euros tras perder en semifinales.

Contrato millonario

Desde que la Supercopa se disputa en el país saudí, la RFEF genera y reparte más dinero que nunca, reportando la cantidad de 51 millones de euros por una simple semana de competición en la que apenas se disputan tres partidos. La repartición de estos ingresos no se destina únicamente a recompensar a los clubes que juegan, sino que también se invierten hasta 26 millones de euros en el desarrollo de la estructura que conforma el fútbol español, con el objetivo de impulsar categorías y divisiones inferiores para una pirámide competitiva más sostenible. La fuente de estos ingresos proviene de los derechos televisivos, patrocinios y tarifas de alojamiento. "Son más de 600 equipos en España que se benefician de este acuerdo", ha confirmado Rafael Louzán, presidente de la RFEF.

Cambio de sede

Rafael Louzán también ha anunciado que la Supercopa del año que viene no se disputará en Arabia Saudí, pues las fechas coinciden con la Copa de Asia. Una de las sedes mencionadas por el presidente es Qatar, hogar del último mundial de fútbol y lugar donde se disputará la Finalissima entre España y Argentina en marzo: "Evidentemente nos gustaría que la Supercopa también se pudiera disfrutar en España, en nuestros estadios, pero también es verdad que tenemos competiciones suficientes: Liga, Copa, competiciones europeas. Esto da una proyección necesaria. A Arabia Saudí le gusta el fútbol español y aporta un impulso económico al fútbol modesto español" señaló Louzán.