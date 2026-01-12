Los mejores memes de la final de la Supercopa entre el Barça y Real Madrid

El FC Barcelona se ha coronado campeón de la Supercopa de España 2026 tras imponerse 3-2 al Real Madrid en una final vibrante disputada en Yeda, Arabia Saudí.

El triunfo azulgrana, además de añadir el decimosexto trofeo de la Supercopa a sus vitrinas, ha desatado una auténtica tormenta de memes en redes sociales, donde los aficionados culés celebraron a su manera, y a costa de la derrota del eterno rival, su triunfo.

Polémicas dentro del campo… y fuera también

El encuentro no estuvo exento de controversias. Varias decisiones arbitrales, especialmente el segundo gol del conjunto madridista fuera del tiempo reglamentario, y una expulsión perdonada a Asencio tras una peligrosa falta sobre Pedri, generaron debate inmediato entre aficionados y analistas.

Los memes: protagonistas del pospartido

Minutos después del pitido final, X (antes Twitter), Instagram y TikTok se llenaron de imágenes burlonas dirigidas al conjunto blanco.

La narrativa dominante fue clara: muchos usuarios retrataron a los jugadores del Real Madrid como “hijos” del Barça, una broma recurrente cada vez que los azulgranas se imponen en un Clásico decisivo.

Los protagonistas de los montajes fueron, como era de esperar, figuras como Vinicius y Mbappé, mientras que del lado culé los héroes del partido -Raphinha y Lewandowski, autores de los goles decisivos-, aparecían como “padres orgullosos” en los chistes visuales.

Un título que amplía la brecha

Con esta victoria, el Barça no solo suma su segundo título consecutivo de Supercopa bajo la dirección de Hansi Flick, sino que, además, amplía a tres trofeos su ventaja histórica sobre el Real Madrid en esta competición. Un dato que, por supuesto, también fue combustible para los memes.

Humor como termómetro del Clásico

La final dejó claro que, más allá del fútbol, el Clásico sigue siendo un fenómeno cultural. Cada jugada polémica, cada gol y cada gesto se transforma en contenido viral en cuestión de segundos. Y esta vez, la creatividad culé se llevó el protagonismo absoluto.