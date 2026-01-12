Flick se llevó por delante a Ancelotti y ahora también a Xabi Alonso

En seis meses, dos entrenadores del Madrid han caído en la trampa tendida por Hansi Flick, el técnico que ha transformado al Barça hasta dominar por completo el fútbol español. Han caído de tal manera que han sido despedidos. Uno tiene trabajo -el italiano es el seleccionador brasileño- y el otro, tal y como le pasó en su día a Xavi Hernández, deberá replantearse qué hacer a partir de ahora en su vida deportiva.

En seis meses, la antigüedad, simbolizada en la figura paternal de Carlo Ancelotti, y la modernidad, o eso creía Florentino que le iba a traer Xabi Alonso, han sido devoradas por ese alemán que no juega las finales sino que las gana. Por ese Hansi, cada vez más mediterráneo, que se ha llevado por delante a dos leyendas del madridismo, entregado ahora, de nuevo, al soldado más fiel de Mourinho: Álvaro Arbeloa.

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid. / Kai Forsterling / EFE

Un técnico sin experiencia alguna en la élite, que viene, además, de perder este pasado fin de semana con el Castilla en el campo del Arenas de Guecho (4-1). El filial blanco va quinto en el grupo primero de la Primera Federación, situado a 13 puntos del líder, el Tenerife.

Pero Flick, y su obra, tiene tanta influencia que desquicia al madridismo, incapaz como es de encontrarle un antídoto fiable. No hay manera. Su Barça, al que devolvió la autoestima y la competitividad, al tiempo de dotarle de una identidad volcánicamente ofensiva, es indescifrable para ellos. Llegó en mayo de 2024 por una decisión personal de Joan Laporta, quien lo quiso traer antes el Camp Nou, pero no pudo porque ejercía entonces de seleccionador alemán. Llegó Flick y, de repente, ese Barça pesimista y desestructurado que legó Xavi, quien no vio en su vestuario el potencial que sí detectó su sucesor, se transformó en un grupo contagiosamente vitalista, que se adueñó de la hegemonía del fútbol español.

El técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, durante el encuentro de la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid, este domingo en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda (Arabia Saudí). / Kai Försterling / EFE

Florentino creyó que Xabi Alonso tendría ese efecto inmediato, y de manera idéntica, en el Bernabéu. Pero pronto se dio cuenta de que Hansi solo hay uno. Y en el camino, el alemán fue trazando una trayectoria espectacular quitándole al Madrid todos los títulos posibles en España: cuatro de cuatro suma ya el Barça. Y lo hizo, además, desnudando al lujoso proyecto de Mbappé, quien no ha besado ni un solo trofeo desde que se vistió de blanco.

La mecha de Vinicius

No solo le ha quitado dos Supercopas, una Liga y una Copa del Rey sino que le ha empequeñecido de tal manera que el Madrid ya no sabe donde está. Flick, sí. Seis clásicos ha librado en año y medio y cinco llevan la firma de la victoria azulgrana. Y en la única derrota, el 2-1 en la Liga del Bernabéu, no le penalizó al técnico del Barça porque Vinicius encendió la mecha del despido de Xabi Alonso abriendo el camino de su despido.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, da instrucciones durante un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 entre las selecciones de Ecuador y Brasil en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo en Guayaquil (Ecuador). / José Jacome / EFE

El de Ancelotti fue, curiosamente, en diferido. A cámara lenta. La sentencia llegó tras el 5-2 (enero de 2025) en la Supercopa, luego certificada por la final de la Cartuja (3-2) y el adiós a la Liga en Montjuïc (4-3). Pero desde Arabia, el técnico italiano sabía que había empezado la cuenta atrás. Y en el caso de Alonso ha sido mucho más inmediato porque ese 3-2 en Yeda (enero 2026) ha certificado que el poder de Flick va más allá del Camp Nou. Sus números, por elocuentes, no son lo único que trascienden. Es lo que ha hecho y en el tiempo récord en que lo ha hecho. Pero como Hansi no hay ningún otro. Ancelotti y Xabi Alonso son sus otras víctimas.

A todo ello, la Supercopa de Arabia Saudí, pese a todas las críticas, se ha cargado ya a dos entrenadores. El primero, Ernesto Valverde, al que Josep Maria Bartomeu destituyó tras caer en la final ante el Atlético. Y ahora le ha tocado al de Tolosa.