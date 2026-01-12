Flick es el genio de las finales: "Hansi es magistral"

Lo nunca visto. Flick no juega las finales. Flick las gana. Le da igual el equipo. Se llevó cinco con el Bayern Múnich. Cinco de cinco. O sea, la perfección. Y sumó en Arabia el pleno con el Barça. Tres finales, tres títulos. Lo nunca visto también.

Hasta ahora, el conjunto azulgrana no había encadenado una racha así en estos decisivos duelos con el Madrid. Tres finales, tres títulos más. Supercopa 2025 (5-2), Copa del Rey 2025 (3-2) y Supercopa 2026 (3-2). "No es por el entrenador sino por el equipo que tengo. Me siento muy orgulloso, el Barça ha ganado con su estilo", proclamó feliz el entrenador alemán, cada vez de carácter más mediterráneo como deja ver en sus gestos y comportamientos.

El Barça alza la Supercopa. / Altaf Qadri / AP

Ese Flick versión 1.0 no es la misma que la del Flick 2.0, aunque no ha perdido en ningún momento su identidad ganadora.

Xabi Alonso se 'mourinhiza'

Mantiene intacta su personalidad -no modifica el plan en función del rival como si hizo Xabi Alonso ‘mourinhizándose’ ya desde la pizarra- de jugar al ataque, incapaz de gobernar como fue el 1-0 o el 2-1 en el volcánico tiempo añadido de la primera mitad. Pero el Barça ha absorbido el carácter ganador de su jefe.

Se ha producido una curiosa transfusión de sangre en el vestuario. El equipo le ha trasladado el aire latino a su entrenador, que no oculta (ni quiere) sus emociones. Y el técnico le ha dado la fiabilidad que no tenía antes al club, que lo sigue con devoción casi fanática convencido de que lo llevará al éxito final. Así ha sido, quedando como única pena la semifinal perdida de la Champions contra el Inter en San Siro.

Raphinha celebra la conquista de la Supercopa ante el Madrid / Afp

Pero jamás había ganado el Barça tres finales consecutivas al Madrid. Hasta que llegó Hansi, claro. Y si se suma la que Xavi alzó en enero de 2023 (3-1) el relato triunfador del Madrid se ha evaporado de manera pasmosa.

Hegemonía doméstica en el siglo XXI

Los azulgranas, según precisó Oriol Jové en RAC-1, habían derrotado a los blancos en cinco ocasiones. Pero necesitaron más de un siglo -desde 1899 a 2022- para alcanzar ese registro. Ahora todo va tan deprisa que en apenas tres años (2023-2026) ya van cuatro finales ganadas al Madrid, refugiado en el victimismo.

Tan victimista anda el Madrid que se queda incluso contento con las derrotas dignas y los “casi”, amparándose en que Carreras -desde el punto de penalti- y Asencio -frontal del área pequeña- tuvieron la opción de llevar la final a la tanda de penaltis ya con el Barça apelotonado en su área porque jugaba con 10 por la expulsión de Frenkie de Jong.

Laporta felicita a Flick tras conquistar la Supercopa de España en Yedda. / Kai Försterling / EFE

Pero sus remates, flojos, tibios e insípidos, acabaron en las manos de un sobrio Joan Garcia. El problema para el Madrid es que esas oportunidades no correspondieron a delanteros de talla mundial, entre otras razones porque Vinicius ya estaba en el banquillo porque había pedido el cambio.

¿Gonzalo? Ya había sido sustituido. Rodrygo no daba señales de vida en ataque. Bellingham seguía desaparecido, agotado de perseguir a Pedri y Mbappé apenas tocó cuatro balones en el cuarto de hora final en el que compareció. Pero no dejó el delantero francés ni un solo disparo. ¡Ni uno solo!

Mbappé no le gana al Barça de Flick

Ni tiró Kylian, por lo que las ocasiones claves en el último suspiro de la final terminaron en la pierna izquierda de un sorprendido Carreras -¿qué hacía ahí el lateral zurdo, junto al punto de penalti del Barça, en el minuto 90+5?- y un estéril Asencio (m. 90+6).

El Barça, que con 11 jugadores gestionó bien esos instantes finales, terminó en su área, pero lamentando que Rashford desperdiciara una situación de uno contra uno clarísima para sentenciarlo todo con el 4-2.

Mbappé, tras recibir la medalla de subcampeón / .

Y Flick, entretanto, iba a lo suyo. Juega una final y la gana. No solo no conoce la derrota sino que, además, inyecta una mentalidad, como recordó Joan Laporta, "de máxima intensidad" para ganar trofeos. Trofeos al Madrid de Mbappé, quien desde que ha venido a España se ha tenido que conformar con la etiqueta de perdedor.

“Yo me iba del club, tenía un pie fuera. Él habló conmigo y me dijo que sería un jugador importante. Flick me cambió la vida" Raphinha — Delantero del Barça

Ve todo debajo del podio. Nunca sube Mbappé vestido de blanco a lo más alto. “Lo de Hansi es magistral, sabe llevar muy bien al equipo”, pregonó el presidente, que se fundió en un emotivo abrazo con su entrenador. Otra apuesta personal suya, igual de exitosa que la primera cuando escogió a Guardiola (2008) antes que Mourinho.

“Yo me iba del club, tenía un pie fuera. Él habló conmigo y me dijo que sería un jugador importante. Flick me cambió la vida. Eso es lo que necesita cualquier persona, saber que tengo su confianza. Pude trabajar con la cabeza tranquila y así te salen las cosas”, proclamó Raphinha, el héroe de la final, el mejor jugador del clásico, el autor de dos goles, capaz de eclipsar hasta al resucitado Vinicius, que se marchó con "calambres", como recordó Xabi Alonso”, viendo otro triunfo del Barça. Otra final ganada por Flick.