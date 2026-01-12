FÚTBOL
La selección española se medirá a Egipto en Catar tres días después de la 'Finalissima'
La selección española de Luis de la Fuente se enfrentará a Egipto el próximo el 30 de marzo en un compromiso internacional amistoso, un partido que se celebrará en el Estadio Ahmed bin Ali de Catar a partir de las 18.00 horas (hora española), tres días después de jugar la 'Finalissima' contra Argentina, también en Catar, aunque en el Estadio de Lusail.
El único precedente entre ambas selecciones data del 3 de junio de 2006 cuando ambos combinados se enfrentaron en el estadio Martínez Valero de Elche con victoria para España por 2-0 con goles de Raúl González y José Antonio Reyes. Ahora, los faraones están liderados por Mohamed Salah y Omar Marmoush, y se encuentran entre los cuatro semifinalistas de la Copa de África.
El Estadio Ahmed bin Ali, con capacidad actualmente para 45.000 espectadores, albergó hasta siete partidos del último Mundial, incluido uno de la ronda de octavos de final.
