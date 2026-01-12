Drama en el Espanyol: Puado se rompe el ligamento cruzado y dice adiós a la temporada

La desgracia se ha cebado en el Espanyol y en su capitán Javi Puado. El delantero, que ya estuvo tres meses de baja esta temporada por una lesión de rodilla que le obligó a perderse nueve encuentros de Liga, volvió a romperse este domingo en el partido contra el Levante.

El barcelonés, de 27 años, entró en el minuto 68 y tuvo que ser sustituido en el 72 con malas sensaciones. Sintió molestias en su ligamento maltrecho y prefirió no arriesgar más. Las pruebas médicas confirmaron este lunes el peor diagnóstico posible: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El capitán será operado este jueves por el doctor Cugat y se perderá lo que resta de temporada. Un duro golpe para un Espanyol que sigue firme en la quinta plaza del campeonato tras una primera vuelta de "matrícula de honor", como la definió el técnico Manolo González.

Retorno desgraciado

El drama se produce en la misma rodilla que le mantuvo 87 días de baja por un esguince que se produjo durante un entrenamiento en octubre. En el parte se apuntó que el futbolista padecía una "entorsis" y se optó por tratamiento conservador en lugar de la cirugía al no haber rotura.

Aunque en principio se esperaba un periodo de baja de dos meses, su reaparición se prolongó unas semanas más para facilitar un retorno sin secuelas. Puado volvió a los terrenos de juego en 2026 en el minuto 81 del derbi ante el Barça. En el Ciutat de València reemplazó a Pere Milla en el minuto 68:41, pero se encendieron las alarmas poco después. Puado dejó su puesto a Pickel en el minuto 72:10 y todo quedó pendiente de las pruebas de este lunes.

El grave diagnóstico ha sorprendido en el entorno perico, ya que Manolo González intentó tranquilizar a la afición tras el partido. Apuntó el técnico que el percance no parecía de gran gravedad. Era consciente de que volvería a perder al capitán durante algunos partidos, pero no imaginaba un pronóstico tan doloroso. Puado, incluso, abandonó el estadio con cierta esperanza de eludir la grave lesión que finalmente se ha confirmado.

Hasta 2030

Puado, héroe del último ascenso y también de la agónica salvación sellada en el cierre del curso pasado contra Las Palmas, ha disputado 10 partidos en esta temporada, en los que ha marcado dos goles. El verano estuvo marcado por la incertidumbre respecto a su futuro. El club ya había perdido a Joan Garcia y apostó por retener al gran referente de la cantera.

La continuidad del "jugador franquicia", como lo definió el director deportivo Fran Garagarza, se convirtió en una "prioridad absoluta" para la cúpula y finalmente se llegó a un acuerdo para prolongar su vinculación hasta 2030. Aún así, el equipo ha sabido sobreponerse a sus ausencias y el Espanyol sumó 21 puntos de 27 posibles sin su capitán entre octubre y diciembre.

Pere Milla, la solución

El buen rendimiento de Pere Milla, autor de seis goles, ha permitido competir sin problemas al cuadro catalán, que también ha encontrado soluciones en el ataque con futbolistas como Dolan, adaptable a ambas bandas, y Roberto, que ha actuado tanto de ariete como de segunda punta cuando ha estado acompañado por Kike García.