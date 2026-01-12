ACTUALIDAD AZULGRANA
Cancelo ya está en Barcelona para reforzar la línea defensiva de Flick
El lateral portugués pasa esta tarde la revisión médica y está previsto que el martes sea presentado
Joao Cancelo ha aterrizado este lunes en Barcelona para pasar la revisión médica y firmar un contrato hasta final de la temporada como cedido hasta final de temporada con el equipo azulgrana, procedente del Al-Hilal saudí.
Cancelo, de 31 años, inicia una segunda etapa como barcelonista. Llega para reforzar la línea defensiva de Hansi Flick, quien solicitó un central y ha recibido un lateral. El portugués necesita jugar de cara a poder entrar en la convocatoria para el Mundial y en el Al-Hilal no contaba apenas para el técnico Simone Inzaghi.
El jugador ha aparecido a la salida de la terminal del aeropuerto sonriente y apenas ha dicho que está "muy contento" de regresar a la plantilla azulgrana, donde ya jugó como cedido por el Manchester City el curso 2023-24.
El internacional luso, representado por Jorge Mendes, buen amigo de Joan Laporta, pasará esta tarde el reconocimiento médico y el martes será presentado como nuevo jugador del Barça tras firmar su nuevo contrato en las oficinas del club.
Su inscripción es posible, pese a los problemas de fair play financiero del FC Barcelona, porque LaLiga permite utilizar el 80% de la ficha del danés Andreas Christensen, lesionado de larga duración.
Falta ver si Flick lo convoca ya para el partido de este jueves de Copa ante el Guadalajara.
