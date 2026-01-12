Cancelo ya está en Barcelona para reforzar la línea defensiva de Flick

Joao Cancelo ha aterrizado este lunes en Barcelona para pasar la revisión médica y firmar un contrato hasta final de la temporada como cedido hasta final de temporada con el equipo azulgrana, procedente del Al-Hilal saudí.

Cancelo, de 31 años, inicia una segunda etapa como barcelonista. Llega para reforzar la línea defensiva de Hansi Flick, quien solicitó un central y ha recibido un lateral. El portugués necesita jugar de cara a poder entrar en la convocatoria para el Mundial y en el Al-Hilal no contaba apenas para el técnico Simone Inzaghi.

El jugador ha aparecido a la salida de la terminal del aeropuerto sonriente y apenas ha dicho que está "muy contento" de regresar a la plantilla azulgrana, donde ya jugó como cedido por el Manchester City el curso 2023-24.

El internacional luso, representado por Jorge Mendes, buen amigo de Joan Laporta, pasará esta tarde el reconocimiento médico y el martes será presentado como nuevo jugador del Barça tras firmar su nuevo contrato en las oficinas del club.

El defensa portugués Joao Cancelo en foto de archivo de Siu Wu. EFE. (Barcelona) / Siu Wu / EFE

Su inscripción es posible, pese a los problemas de fair play financiero del FC Barcelona, porque LaLiga permite utilizar el 80% de la ficha del danés Andreas Christensen, lesionado de larga duración.

Falta ver si Flick lo convoca ya para el partido de este jueves de Copa ante el Guadalajara.