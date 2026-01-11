La ucraniana Kostyuk niega el saludo a Sabalenka en Brisbane: "Hay miles de personas que no tienen luz ni agua caliente a 20 grados bajo cero"

La tenista ucraniana Marta Kostyuk se ha negado a saludar a la bielorrusa Aryna Sabalenka en la final del torneo de Brisbane (Australia), ganada por la número 1 del mundo. No es una situación nueva. Ha pasado en otras ciudades. Kostyuk ni siquiera quiso posar con su rival para la foto que quería escenificar la organización.

Lo que sí hizo la ucraniana es tomar el micrófono. Pero no para reconocer los méritos de la ganadora. "Quiero decir unas palabras sobre Ucrania. Juego cada día con dolor en el corazón", empezó diciendo. "Hay miles de personas que ahora mismo no tienen luz ni agua caliente con una temperatura de -20 grados. Es muy doloroso vivir esta realidad cada día", manifestó.

"Mi hermana duerme bajo tres mantas porque hace mucho frío en casa. Me emocionó y alegró mucho ver tantas banderas ucranianas durante esta semana", añadió Kostyuk, que no saluda a Sabalenka ni antes ni después de los partidos por ser de Biolorrusia, aliado de Vladimir Putin.

Personalidad extrovertida

Sabalenka nunca ha ofrecido apoyo a la guerra de Ucrania. "Nadie en este mundo, deportistas rusos o bielorrusos, apoya la guerra. Nadie. ¿Cómo vamos a apoyarla? La gente normal no lo hace. Si pudiésemos pararla, lo haríamos", dijo Sabalenka hace unos meses. La familia de Kostyuk reside en Kiev, la capital ucraniana.

Marta Kostyuk, tras la derrota ante Sabalenka en Brisbane. / WILLIAM WEST / AFP

Sabalenka, que hace poco disputó un partido contra Kyrgios en una suerte de reedición de la batalla de los sexos, fue extremadamente amable con Kostyuk en su turno de palabra, felicitándola a ella "y a su equipo por este increíble comienzo de temporada". Y añadió que espera reencontrarse con ella más veces en más finales "para ofrecer un gran tenis".

La bielorrusa, una de esas personalidades extrovertidas del tenis, ganó por 6-4 y 6-3 a la actual número 26 del ránking del circuito femenino. Sabalenka dio las gracias a su novio. "Ojalá pronto pueda llamarle de otra forma".