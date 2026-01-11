Schareina se aleja del Touareg

La ‘resaca’ de la jornada de descanso ha afectado más a unos que a otros en el Dakar. Daniel Sanders (KTM) sigue líder imparable en motos y ahora con mayor renta respecto a sus dos directos rivales de Honda, Ricky Brabec y Tosha Schareina.

El valenciano se ha caído del podio virtual del Dakar, superado por el argentino Luciano Benavides, que ha sido el más rápido en meta y ha ascendido al tercer puesto de la clasificación.

Schareina ha sufrido abriendo pista junto a su compañero Brabec en la séptima etapa, una larga especial de 459 km. Un error de navegación en los compases iniciales de la etapa ha dejado expuestos a los dos pilotos de Honda. Tosha ha completado la especial en octava posición, a más de seis minutos (a 15:06 en la general) lo que le deja un poco más lejos del sueño del Touareg.

La 7ª etapa del Dakar 2026, en imágenes. / Agencias

Inalterable

Sanders, vigente campeón, ha mantenido un ritmo constante, aunque sin asumir tantos riesgos de su compañero Benavides. El australiano ha acelerado solo en los últimos kilómetros y ha alcanzado a Schareina y Brabec en la antesala de meta, en el km.417, para pasar a abrir pista en solitario, acaparando bonificaciones.

A pesar de encajar una sanción de seis minutos el viernes en la sexta especial, justo antes del parón, ‘Chucky’ no perdió la concentración y hoy, en la reanudación de la carrera, ha gestionado a la perfección la especial para acabar ampliando notablemente las distancias al frente de la general.

La diferencia con Brabec a la salida del día era de solo 45”, pero el estadounidense, al contrario que el australiano, ha ido de más a menos a lo largo del la etapa y aunque conserva la segunda posición global, está ya a 4’25” . Luciano Benavides acecha ya al piloto de Honda y se sitúa a 4’40” de Sanders, que encara la última semana del Dakar 2026 con máximas posibilidades de revalidar la corona.

Para Schareina, a más quince minutos, no está todo perdido, pero la realidad es que tiene muy complicado aspirar al triunfo en una categoría donde la igualdad es extrema y Sanders no falla