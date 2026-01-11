Tenis
Sabalenka doblega a Kostyuk en la final de Brisbane
La número uno del mundo se impuso a la ucraniana en dos sets (6-4 y 6-3) una semana antes del comienzo del Open de Australia.
La bielorrusa Aryna Sabalenka se impuso en la final del torneo de Brisbane, de categoria 500, en Australia, a la ucraniana Marta Kostyuk en dos sets (6-4 y 6-3).
Sabalenka, número uno del mundo, inicia así el curso tenístico con su primer título de 2026 camino del grande inaugural de la temporada, el Open de Australia, que comenzará el próximo 18 de enero en Melbourne.
Tercera corona en Brisbane
La número uno del mundo llegó a la final tras imponerse el sábado, también en dos sets (6-3 y 6-4), a la checa Karolina Muchova, número 20 del ránking mundial, en una hora y media de partido.
Este es el tercer título consecutivo de la tenista bielorrusa en el torneo internacional de Brisbane, en el que este año no ha perdido ni un solo set en cinco encuentros disputados: Kostyuk, Muchova, la estadounidense Madison Keys, la rumana Sorana Cirstea y la española Cristina Bucsa.
Por su parte, Kostyuk, 26 en el ranking de la WTA, dio la sorpresa en las semis al ganar a la estadounidense Jessica Pegula, cuarta cabeza de serie.
