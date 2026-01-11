LA SUPERCOPA DE ESPAÑA
Flick suma ocho victorias en ocho finales como entrenador: "Jugamos con el estilo Barça y estoy muy orgulloso"
"Para mí lo importante es el equipo, en cómo representamos a los aficionados y la mentalidad que tenemos", declara el entrenador alemán
La crónica: El Barça amansa el resurgir de Vinícius para coronarse supercampeón (3-2)
Hansi Flick destacó de la conquista del título de la Supercopa de España ante el Real Madrid (3-2) que su equipo jugó “con el estilo Barça” y que, por ello, está “muy orgulloso”.
“Cuando juegas una final contra el Real Madrid y ganas se siente muy bien. Estoy muy orgulloso de mi equipo. Jugamos como quisimos jugar, con el estilo Barça”, dijo en rueda de prensa.
Flick reivindicó la puesta en escena de sus jugadores y la forma en que se sostuvieron en el campo. “Jugamos fantástico, controlando el balón y el juego. Sufrimos, pero, al final, jugamos a nuestro estilo. Ellos tienen calidad y no fue fácil pero luchamos juntos como equipo y fue algo bonito de ver”, añadió.
Una victoria en la Supercopa de España que en 2025 dio impulso al equipo azulgrana la temporada cautivadora del curso pasado, pero no quiso comparar con la actual.
“Son situaciones totalmente diferentes. El año pasado estábamos algunos puntos por detrás, y ahora estamos por delante. Lo que tenemos que hacer es jugar como jugamos hoy. Tengo un buen sentimiento con el equipo, los jugadores desde el banquillo fueron muy importantes para nosotros”, contestó.
"Estamos en un buen momento"
Un Flick que suma ocho victorias en ocho finales como entrenador, entre el Bayern Múnich y Barça. “Para mí lo importante es el equipo, en cómo representamos a los aficionados y la mentalidad que tenemos. Estamos en un buen momento, con gran confianza y esta final hoy fue muy importante para nosotros porque ganar al Real Madrid siempre es especial”, declaró.
Además, se mostró orgulloso de ver al uruguayo Ronald Araujo levantar el trofeo de la Supercopa, tras haber estado fuera del equipo más de un mes debido a problemas de salud mental. “En esta situación, jugar y ganar este título significa mucho para él. Estoy muy feliz de que esté de vuelta y esté bien. Nosotros le apoyaremos siempre. Es un chico fantástico, un jugador importante para nosotros y en el vestuario. Estoy muy feliz por él”, señaló.
Flick destacó también la figura del brasileño Raphinha, autor de un doblete y nombrado jugador más valioso. “Tiene una mentalidad increíble. Es dinámico y contagia a todo el equipo. Falló la primera oportunidad pero no la segunda, marcó y nos dio confianza”, ensalzó.
