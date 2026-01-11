Desestimada la petición del CE Europa de aplazar el primer partido fuera del Nou Sardenya

El Juez Único de Competiciones No Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Alonso Martínez, ha notificado al CE Europa que desestima la petición de aplazar el partido del próximo sábado ante el Atlético Madrileño, el primero que debía disputarse fuera del Nou Sardenya, y concede un plazo hasta este martes 13 de enero para encontrar un estadio alternativo donde poder disputar el partido.

La RFEF resuelve que da hasta las 14 horas del 13 de enero para sustituir en los datos de inscripción el Nou Sardenya por otro campo de césped natural, ubicado dentro del ámbito territorial de la Federación Catalana y que cumpla las normas y los requisitos de la categoría. Can Dragó, el recinto adaptado para los partidos del CE Europa, aún no está listo para la disputa del partido. En concreto, el césped aún no ha enraizado.

Críticas a la Federación Catalana

Según la nota del club de Gràcia, "en previsión de esta resolución negativa a la petición de aplazar el partido ante el Atlético Madrileño, el CE Europa lleva días trabajando para encontrar un estadio alternativo donde poder disputar el partido del próximo sábado, con el deseo de jugar lo más cerca posible de nuestro casa, para facilitar la asistencia de nuestra afición". El CE Europa ha recibido en las últimas semanas el ofrecimiento de varios clubs y entidades para prestar sus instalaciones.

El CE Europa reconoce el apoyo mostrado por el Ayuntamiento de Barcelona y, en particular, el concejal de Deportes, David Escudé. En cambio, lamenta "la poca comprensión y ayuda recibida por parte de la Federación Española de Fútbol y nos sorprende y nos indigna especialmente la falta de apoyo y la poca empatía de la Federación Catalana, que no ha podido -o no ha querido- ayudar a un club catalán en una situación como la que está viviendo el CE Europa".