El Barça de Xavi Pascual avasalla sin piedad al Covirán Granada (108-71)

El FC Barcelona pasó por encima del Covirán Granada en el Palau Blaugrana (108-71). El colista solo resistió en el primer cuarto. A partir de ahí, demostró su condición de equipo para el arrastre ante un equipo azulgrana que prolongó su condición de invicto en la Liga Endesa desde la llegada de Xavi Pascual al banquillo. Sumó su undécima victoria para acomodarse en la tercera plaza.

El conjunto azulgrana, que logró su máxima anotación del curso en la ACB, cristalizó el triunfo con un contundente segundo parcial de 35-12 que dejó el partido sentenciado al descanso (61-34). En la segunda mitad, lejos de relajarse, amplió aún más la ventaja, con Kevin Punter, Myles Cale, Darío Brizuela, Joel Parra, Willy Hernangómez y Youssoupha Fall que superaron los dobles dígitos.

Cabeza de serie

El cuadro catalán, que ya tenía asegurada la clasificación para la Copa del Rey de febrero hiciera lo que hiciera tras la derrota del Dreamland Gran Canaria ante el Casademont Zaragoza (95-84), será además cabeza de serie matemáticamente si vence en la próxima jornada en la pista del San Pablo Burgos.

Tomas Satoransky, en acción ante el Covirán Granada. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La amplia diferencia que reflejaba la clasificación, con diez y una victorias respectivamente, no se hizo visible en los primeros compases. Sin complejos, el Covirán Granada, que nunca había ganado al Barça a domicilio, se sostuvo en su acierto en media y larga distancia para plantar cara en el arranque. Pero duró poco.

Los buenos minutos de Myles Cale y Joel Parra desde la posición de alero, junto a la conexión entre Nico Laprovittola y Willy Hernangómez, permitieron al Barça abrir una primera brecha al inicio del segundo cuarto.

Intensificó la defensa hasta asfixiar a su rival, que acusó la ausencia de los puntos de su máximo anotador, Matt Thomas, cuya salida al Besiktas turco se anunció este sábado, y fue ampliando la ventaja.

El Barça encontró tiros cómodos para sus mejores lanzadores y, con Punter -12 puntos al descanso-, Norris y un activo Marcos, culminó un demoledor parcial de 35-12 que dejó el encuentro sentenciado al descanso (61-34).

Darío Brizuela, ante el Covirán Granada. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Tras el paso por vestuarios, el hambre competitiva del Barça no dio margen a la relajación. Más allá de los grandes nombres, destacó la energía de Cale, defendiendo como si el partido estuviera empatado, y el dominio de Fall, que firmó ocho puntos en la pintura mientras la renta no dejaba de crecer.

La diferencia alcanzó los 39 puntos al inicio del último período. Sin demasiadas complicaciones y ya a medio gas, el Barça siguió haciendo disfrutar al Palau: Norris con un 'alley-oop', Marcos en jugadas de campo a campo y hasta Vesely animándose desde el triple, hasta cerrar el contundente 108-71 definitivo.

Ficha técnica:

FC Barcelona: Satoransky (2), Punter (12), Parra (11), Norris (9), Vesely (5), -cinco inicial-, Marcos (6), Hernangómez (11), Shengelia (4), Laprovittola (6), Brizuela (14), Fall (15) y Cale (13).

Covirán Granada: Costa (7), Durán (-), Olumuyiwa (6), Alibegovic (5), Bozic (11), -cinco inicial-, Rousselle (5), Tomás (-), Pérez (21), Howard (2), Brimah (5) y Burjanadze (9).

Pabellón: Palau Blaugrana, con 5.082 espectadores.