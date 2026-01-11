Barça – Real Madrid, hoy en directo: última hora de la final de la Supercopa

El FC Barcelona y el Real Madrid se juegan este domingo en Yeda (20h) el primer título de la temporada, la final de la Supercopa de España. Un clásico al que ambos equipos llegan en dinámicas dispares. El Barça llega crecido tras arrollar al Athletic Club (5-0) en la semifinal y encadenar nueve victorias seguidas mientras que el conjunto del discutido Xabi Alonso tuvo que sufrir para llevarse el triunfo ante el Atlético de Madrid (1-2). Un Madrid, eso sí, que recupera a Kylian Mbappé. Enfrente, un Lamine Yamal ya en plenas condiciones.

Toda la actualidad del encuentro, en directo:

Xabi Alonso no forzará a Mbappé: "No somos kamikazes, está mucho mejor" Xabi Alonso ha advertido sobre la posibilidad de forzar a Mbappé en la rueda de prensa previa a la final que "no somos kamikazes a la hora de tomar decisiones. Que juegue Mbappé es un riesgo controlado porque está mucho mejor. Contra el Atlético llegaba justo y decidimos no acelerar, pero teniendo en cuenta que pudiera venir para la final. Lo valoraremos y decidiremos si jugará de inicio o un poco menos".

¿Juega el Real Madrid mejor sin Mbappé? Mbappé suma 29 tantos en los 24 partidos en que ha participado. Sin embargo, y contando con el partido de la semifinal ante el Atlético de Madrid, hay una estadística que llama poderosamente la razón. El Real Madrid ha jugado 12 partidos sin el galo, con un 67% de victorias y ¡una sola derrota! De los 12 encuentros que ha jugado sin Kylian el Madrid en estos casi 18 meses, ganó ocho, empató tres y salió derrotado en uno, precisamente en la visita del Manchester City de Pep Guardiola al Bernabéu en Champions esta temporada. Esto abre el debate: ¿juega el Real Madrid mejor sin Mbappé?

Fermín de la Calle Mbappé acude al rescate de Xabi por enésima vez Kylian Mbappé ha viajado a Arabia Saudí para jugar la final de la Supercopa de España al rescate del Real Madrid. El francés se ha convertido en un tótem madridista, es el Cid de un Xabi Alonso que se abraza a él como quien se aferra a un salvavidas en medio del naufragio. Hasta el punto de que antes de lesionarse en el entrenamiento navideño en Valdebebas, con un esguince de rodilla, el francés solo se había perdido uno de los 24 partidos que había jugado hasta temporada el Real Madrid. Fue el del Manchester City en Champions, el pasado 10 de diciembre. Hasta entonces, el delantero de Bondy había jugado los cinco partidos anteriores de la Liga de Campeones, los 17 de Liga, previos al último del Betis, en los que fue titular y jugó los 90 minutos en doce de ellos, y el de Copa en Talavera en el que fue determinante con sus dos goles.

El último precedente, el clásico liguero del Bernabéu (2-1) El optimismo en el Real Madrid apenas lo aportan su propia heráldica y el último precedente entre ambos, aquella victoria en el clásico liguero del Bernabéu (2-1) que hoy parece tan lejana. "Como dijimos de la derrota en el Metropolitano, ese partido no lo olvidamos, pero no es una referencia", avisó el técnico, en una afirmación que comparte Flick. "Una final, y más un clásico, es diferente a todo", evaluó el alemán, que recordó que, bajo su mando, el Barça ha ganado cuatro clásicos y solo ha perdido uno, el del pasado 26 de octubre.

Lamine en plenas condiciones; la titularidad de Mbappé en duda En el Barça, al margen de Christensen y Gavi y del peculiar caso de Araujo, todos están en plenas condiciones, incluido Lamine, como ayer confirmó su entrenador. Xabi Alonso, en cambio, tiene fuera de juego a Militao y Brahim; sin rodaje a Carvajal, Trent, Huijsen y Alaba; y tocados a Rüdiger, Rodrygo, Asencio y un Mbappé que podría recibir infiltraciones para jugar la final , habrá que ver si de inicio o no.