Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
InmigraciónBarça - Real MadridGranja de móvilesBalizas V16Selen GorgüzelHuelga agricultoresBarcelonaVenezuelaDonald TrumpFernando GilMarc Márquez
instagramlinkedin

En Directo

Final de la Supercopa de España

Barça – Real Madrid, hoy en directo: última hora de la final de la Supercopa

El Barça busca asestar el golpe final al Real Madrid de Xabi Alonso en la final de la Supercopa

Lamine Yamal se lleva el balón ante Íñigo Lekue durante la semifinal de la Supercopa de España

Lamine Yamal se lleva el balón ante Íñigo Lekue durante la semifinal de la Supercopa de España / Kai Forsterling / EFE

Begoña González

Begoña González

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El FC Barcelona y el Real Madrid se juegan este domingo en Yeda (20h) el primer título de la temporada, la final de la Supercopa de España. Un clásico al que ambos equipos llegan en dinámicas dispares. El Barça llega crecido tras arrollar al Athletic Club (5-0) en la semifinal y encadenar nueve victorias seguidas mientras que el conjunto del discutido Xabi Alonso tuvo que sufrir para llevarse el triunfo ante el Atlético de Madrid (1-2). Un Madrid, eso sí, que recupera a Kylian Mbappé. Enfrente, un Lamine Yamal ya en plenas condiciones.

Toda la actualidad del encuentro, en directo:

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pirro, probador de Ducati: 'Márquez ya está bien, solo lo he podido seguir dos vueltas
  2. Marc Márquez vuelve a entrenarse con una moto de carreras 100 días después
  3. Henrik Larsson revela el desconocido jugador que para él fue mejor que Ronaldinho y Messi: “Sigo sin saber si era diestro o zurdo”
  4. Dónde y cuándo ver la final de la Supercopa de España entre Barça y Madrid
  5. Muere a los 73 años la gigantesca Semenova: la leyenda de 2,13 metros y un 56 de pie que acabó postrada en una cama
  6. Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
  7. Guardiola rompe la banca y ficha a Semenyo para el City a cambio de 75 millones de euros
  8. El Europa pide un aplazamiento del primer partido en el exilio de Can Dragó: 'Optamos por ser prudentes y no poner en peligro a los futbolistas

Florentino no perdona: ¿Y si se le ocurre intervenir en las elecciones del Barça?

Florentino no perdona: ¿Y si se le ocurre intervenir en las elecciones del Barça?

Barça – Real Madrid, hoy en directo: última hora de la final de la Supercopa

Barça – Real Madrid, hoy en directo: última hora de la final de la Supercopa

Sabalenka doblega a Kostyuk en la final de Brisbane

Los fondos invierten 4.800 millones en el fútbol español en cuatro años

Los fondos invierten 4.800 millones en el fútbol español en cuatro años

Mbappé acude al rescate de Xabi por enésima vez

Mbappé acude al rescate de Xabi por enésima vez

El Barça busca asestar el golpe final al Real Madrid de Xabi Alonso en la final de la Supercopa

El Barça busca asestar el golpe final al Real Madrid de Xabi Alonso en la final de la Supercopa

Olga García, exfutbolista: "No echo de menos el fútbol y no volvería a jugar por perderme todo esto"

Olga García, exfutbolista: "No echo de menos el fútbol y no volvería a jugar por perderme todo esto"

Un Valencia pitado en Mestalla salva un punto en el tramo final

Un Valencia pitado en Mestalla salva un punto en el tramo final