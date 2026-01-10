Valencia - Elche (1-1)
Un Valencia pitado en Mestalla salva un punto en el tramo final
Diangana adelantó al Elche pero Pepelu puso las tablas al transformar un penalti por manos en el minuto 87.
Pepelu salvó desde los once metros un punto para el Valencia en el minuto 87 este sábado en Mestalla ante el Elche, que se adelantó con un zurdazo de Diangana en el minuto 75 en un partido que dominó el equipo local con muchas ocasiones, pero le faltó acierto y calidad ante un rival que no tuvo su mejor día.
El bloque de Sarabia se quedó sin lograr su primera victoria fuera de casa y el de Corberán continúa en puestos de descenso por segunda jornada consecutiva en clima de tensión marcado por el enfado de la grada.
El punto no sirve al Valencia para salir de la zona roja y dormirá por segunda jornada consecutiva en el antepenúltimo lugar de la clasificación con 17 puntos, a uno de la salvación que marca el Mallorca, que todavía no ha disputado su partido, una situación que hizo que fuera despedido con pitos.
- Pirro, probador de Ducati: 'Márquez ya está bien, solo lo he podido seguir dos vueltas
- Marc Márquez vuelve a entrenarse con una moto de carreras 100 días después
- Supercopa de España 2026: horario y dónde ver los partidos
- Henrik Larsson revela el desconocido jugador que para él fue mejor que Ronaldinho y Messi: “Sigo sin saber si era diestro o zurdo”
- Dónde y cuándo ver la final de la Supercopa de España entre Barça y Madrid
- Debacle de Carlos Sainz y Ford en el Dakar
- Muere a los 73 años la gigantesca Semenova: la leyenda de 2,13 metros y un 56 de pie que acabó postrada en una cama
- Guardiola rompe la banca y ficha a Semenyo para el City a cambio de 75 millones de euros