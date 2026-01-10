Steve Kerr, la voz abiertamente crítica contra Trump en la NBA

Steve Kerr ha vuelto a pronunciarse contra el Gobierno de Trump. No es lo normal en el deporte estadounidense entrometerse en asuntos políticos y cuestionar las actuaciones de la actual administración, pero el entrenador de los Golden State Warriors se ha revelado como una de las voces abiertamente críticas contra el matonismo presidencial.

La última vez en hacerlo ha sido esta pasada madrugada, a cuenta de la balacera sobre una ciudadana indefensa de Minneápolis a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El exjugador de los míticos Chicago Bulls ha compartido la indignación social manifestada tras visionar los vídeos de los tres disparos a corta distancia y a sangre fría a Renee Nicole Good.

El jueves por la noche los Minnesota Timberwolves guardaron un momento de silencio en honor de la mujer acribillada antes del inicio del partido contra los Cleveland Cavaliers y Kerr respaldó la decisión. "Me alegra que los Timberwolves reconocieran su vida y las trágicas circunstancias de su muerte”, dijo en conferencia de prensa. Y de una forma calmada y articulada prosiguió a continuación a atacar al agente y a la administración republicana que ha defendido su actuación pese a las evidencias.

"Es una verdadera vergüenza que en nuestro país podamos tener agentes del orden que cometan asesinatos y aparentemente queden libres de culpa. Es una vergüenza que el gobierno haya salido y haya mentido sobre lo sucedido cuando hay vídeos y testigos que refutan lo que dice el gobierno. Es muy desmoralizador", ha indicado. “Es devastador perder la vida de alguien, especialmente de esa manera. Es muy triste para su familia, para ella y para esa ciudad, y me alegra que los Timberwolves salieran y expresaran esa tristeza”.

Good fue filmada en su camioneta en un vecindario al sur del centro de Minneapolis, se la ve sonreír al agente -"no estoy enfadada contigo", le dice- y empezó a avanzar para irse del lugar pese a que el agente le exigía que saliera del coche. Entonces el agente disparó a la mujer, madre de tres hijos, una vez de forma frontal y dos ya desde el lateral. El Gobierno federal, encabezado por Trump, justificó el tiroteo de Good, calificándolo como de defensa propia.

Esta no es la primera vez que el entrenador de los Warriors se atreve a comentar cuestiones de justicia social ligadas a la actualidad. Durante los 11 años que lleva ya al frente de la franquicia californiana ha expresado con naturalidad sus opiniones políticas. De hecho, llegó a aparecer como orador en la Convención Nacional Demócrata de 2024 y cuando su equipo ha sido campeón de la NBA ha desestimado ir como es tradición a la Casa Blanca de Donald Trump.

En 2020 fustigó a Trump por sus reacciones a la muerte de George Floyd, asfixiado bajo el peso del cuerpo de un policía, también en Minneápolis. "Esto es por lo que los racistas no deberían ser presidentes", escribió Kerr entonces en sus redes sociales.

En abril de este año, antes de un encuentro, el técnico llevó una camiseta de apoyo a Harvard ante la presión de la administración Trump y su determinación de retirarle los fondos federales. "Creo en la libertad académica. Creo que es crucial que todas nuestras instituciones sean capaces de manejar sus propios asuntos de la manera en que quieran y no deberían ser extorsionadas ni que el Gobierno les diga qué enseñar y qué decir. Así que sí: estoy apoyando a Harvard. Muy bien hecho, muy bien levantarse ante el abusón", declaró.

Steve Kerr, durante un partido de la NBA dirigiendo a los Warriors. / Godofredo A. Vásquez / AP

En octubre participó en una manifestación en San Francisco junto a miles de personas bajo el lema 'No kings' (Fuera reyes) para expresar su oposición a la acción de Gobierno de Trump. "Todos las personas que vi aman a nuestro país al 100%. Y como es costumbre en nuestro país, si no estás de acuerdo con lo que hace tu gobierno, protestas pacíficamente, y así debe ser. Somos la democracia, somos el pueblo", expresó.

Súplicas sobre las armas

A finales de año elogió al alcalde de San Francisco, el demócrata Daniel Lurie, por lograr desactivar que los agentes antiinmigración se desplegaran en masa por la ciudad. Y también en diciembre volvió a expresar su opinión ante la necesidad de un mejor control de las armas después de un tiroteo en la universidad de Brown que causó varias víctimas.

El tema de las armas en EEUU le corroe particularmente y de vez en cuando, desde su púlpito de entrenador, suplica que se haga algo. "Sabemos que podemos tomar medidas sensatas que salvarán vidas. Y solo quiero que la gente, sin importar si es demócrata o republicano, si tiene o no armas, se pregunte: '¿Qué pasaría si fuera mi hijo, mi hermano o mi hermana?', '¿estaría dispuesto a plantar cara a sus representantes y decir: ¿Saben qué? ¡Ya basta!'", dijo.

Steve Kerr, en un partido de la NBA. / Godofredo A. Vásquez / AP

Kerr se lamentó, de hecho, que no le preguntaran en rueda de prensa por el tiroteo. “Lo entiendo. Es parte de la naturaleza humana no querer lidiar con estas cosas, y es parte de la naturaleza humana pensar que es tan horrible que ni siquiera piensen en ello. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que pensar en ello”.

Accionista del Mallorca

Kerr, accionista del Mallorca de fútbol y admirador del Barça de Pep Guardiola hasta el punto de que puso un vídeo de su juego combinatorio a sus jugadores, entre ellos Stephen Curry, ha sido cuatro veces campeón de la NBA como entrenador de los Warriors y cinco como jugador de los Bulls de Michael Jordan. Una canasta suya, de hecho, selló uno de los campeonatos, el de 1997. Con un excelente uso de la sorna, en la celebración ante los aficionados de Chicago, el base-escolta dijo que tiró él porque Jordan no se atrevía a lanzar el último lanzamiento. Todo el mundo se desternilló, Jordan inclusive.

Sus reflexiones actuales sobre la política y la sociedad estadounidenses ya no son para reírse.