Steve Kerr dejará de ser el seleccionador de Estados Unidos de baloncesto

Steve Kerr, el seleccionador de Estados Unidos y entrenador de los Golden State Warriors, se retirará como mánager de la selección norteamericana según ha informado Marc Stein, un insider de la NBA.

Kerr ha disputado dos grandes competiciones internacionales: una Copa del Mundo que terminó en una decepcionante cuarta posición tras caer en las semifinales contra Alemania y en la lucha por el bronce frente Canadá y los Juegos Olímpicos de París que se llevó la medalla de oro tras vencer a Francia en la final (98-87).

En noviembre del pasado año, el entrenador de los Warriors explicó a The Athletic que para él entrenar a la selección era era un ciclo de dos años. "Gregg Popovich entrenó una Copa del Mundo y unos Juegos, ahora es mi turno de pasar el testigo", aclaró en la misma entrevista.

"Creo que es como debería ser. Francamente, es un gran compromiso también. Supongo que era diferente la última vez con Mike Krzyzewski y Jerry Colangelo cuando establecieron esta cultura y este sistema donde los jugadores debían comprometerse durante varios años. Tenía sentido que lo hicieran. Ahora creo que es tan solo un ciclo y toca pasar página", concluyó Kerr.

Posible reemplazo

Los principales nombres que podrían ser el sustituto de Kerr son los entrenadores que se encontraban en su 'staff' técnico en los Juegos Olímpicos: Tyron Lue y Erik Spoelstra. Lue es el actual entrenador de los Ángeles Clippers. En la temporada 2015/16 cogió el relevo de David Blatt en los Cleveland Cavaliers y consiguió llevarse el anillo NBA frente a los Warriors de Kerr. Desde entonces no ha conseguido volver a vencer el campeonato de la liga norteamericana.

Erik Spoelstra, por su parte, empezó a entrenar en 2008 como sucesor de Pat Riley en los Miami Heat. Desde entonces se ha mantenido fiel a esta franquicia. Tiene en su haber dos títulos con los de Florida en las temporadas 2011/12 y en la 2012/13.

Ninguno de los dos mánagers tiene experiencia como entrenadores principales en competiciones internacionales (Copa del Mundo y Juegos Olímpicos), pero en París estuvieron aconsejando y ayudando a Kerr a tomar las desiciones.

