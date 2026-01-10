Osimhen frustra a Argelia y convierte a Nigeria en rival de Marruecos (0-2)

La diferencia que marca Victor Osimhen, un gol y una asistencia, terminó por definir la superioridad ante Argelia de Nigeria, que ganó con autoridad y merecimiento, por ocasiones y definición, y regresó a las semifinales de una Copa África que disputará el miércoles contra Marruecos, el anfitrión, en Rabat.

El cuadro de Eric Chelle disputará unas semifinales de este evento por decimoséptima ocasión. Un registro único. En siete de ellas progresó hacia la final. Como en la pasada edición, cuando fue subcampeón. Tres títulos contemplan el historial de las súper aguilas. Aunque el último fue en Sudáfrica 2013.

Luca Zidane, cara y cruz

Nigeria dejó a Argelia fuera de su objetivo. No pasó de cuartos el plantel del bosnio Vladimir Petkovic que, en cualquier caso, ha mejorado el papel de los últimos tiempos, cuando no pasó de la fase de grupos en las dos ediciones últimas, justo después de lograr en el 2019 su segundo y hasta ahora último título de campeón.

Pero es que la superioridad nigeriana fue evidente y el marcador pudo ser mayor. Argelia se salvó de un castigo mayúsculo. Solo por la falta de acierto de Nigeria que multiplicó sus ocasiones desde el principio. Primero por la inspiración del meta argelino Luca Zidane, que salió al paso de las ocasiones de Ademola Lookman, el más activo de los de Eric Chelle al principio. Y también ante las amenazas de Osimhen, el mejor de su equipo, autor de un gol y una asistencia.

Pero una mala salida de Luca Zidane estuvo a punto de complicar el partido para Argelia antes de la media hora. En un balón parado. Midió mal y dejó que Calvin Bassey rematara a puerta vacía en el segundo palo. Apareció Ramy Bensebaini de forma milagrosa para, sobre la línea, sacar la pelota antes de que entrara.

Cabezazo letal

Cada ataque nigeriano era un sufrimiento para Argelia. la primera parte se despidió con un centro de Alex Iwogi sobre Ajor Adams que encaró a Zidane, en solitario, y finalizó mal, con un disparo mal medido, por encima del travesaño.

Pero era cuestión de tiempo. Y la segunda parte lo definió. Al inicio, en la primera ocasión todo cambió. Un centro desde la izquierda de Bruno Onyemaech fue cabeceado perfectamente por Osimhen, en el vértice del área pequeña. Batió a Zidane. Abrió el marcador.

Adams sentencia

Y diez después sentenció. En un robo de balón en el centro del campo y un gran pase al espacio de Iwobi hacia Osimhen. El actual jugador del Galatasaray vio solo a Akor Adams, que sorteó al meta y marcó a puerta vacía.

El duelo estaba sentenciado aunque el daño pudo ser mayor. Akor Adams cabeceó al poste a nueve del final. Pero todo estaba ya sentenciado. Argelia no reaccionó y sus intentos solo eran impulsos. Nigeria logró el triunfo y se citó con Marruecos en la semifinal.

Ficha técnica:

0 - Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensenbaini, Rayan Ait Nouri; Riyad Mahrez (Anis Hadj Moussa, m.60), Ramiz Zerrouki (Baghdad Bounedjah, m.60), Hichem Boudaoui (Himad Abdelli, m.81), Fares Chaibi; Ibrahim Maza (Adil Boulbina, m.61) y Mohamed Amoura (Redouane Berkane, m.81).

2 - Nigeria: Stanley Nwabali; Bright Osayi-Samuel (Igoh Obgu, m.95), Semi Ajayi, Calvin Bassey, Bruno Onyemaechi; Frank Onyeka (Moses Simon, m.69), Wilfred Ndidi (Raphael Onyedika, m.69), Alex Iwobi; Ademola Lookman (Fisayo Dele Bashiru, m.86), Akor Adams (Chidozie Awaziem, m.86) y Victor Osimhen.

Goles: 0-1, m.47: Victor Osimhen; 0-2, m.57: Akor Adams.