Isidre Esteve, tras abandonar el Dakar por un accidente: "Así son las carreras"

No era el año de Isidre Esteve y Txema Villalobos. Ni siquiera ahora que habían conseguido encontrar su ritmo tras varios pinchazos y unas frustrantes posiciones retradas iniciales, el Dakar no ha dado opción a la pareja de Toyota. Tras sufrir un fuerte accidente en una duna este viernes, Isidre y Txema se han visto obligados a poner fin a su participación en la 48ª edición del Rally más duro del mundo. En el impacto, el piloto ilerdense sufrió una fisura en el esternón y su copiloto Txema Villalobos un latigazo cervical. Ambos se encuentran bien y han pasado la noche en el vivac de Riad, pero han puesto fin a su avnetura en Arabia Saudí: "Así son las carreras".

El incidente se produjo en el kilómetro 228 de la especial del viernes, cuando el coche impactó frontalmente contra la pared de una duna. El golpe dañó el frontal del vehículo y obligó a evacuar a piloto y copiloto en helicóptero para ser sometidos a revisión médica. Tras las pruebas realizadas, se confirmó que el piloto leridano había sufrido una pequeña fisura en el esternón, mientras que Villalobos presentaba un latigazo cervical.

“Estábamos en una rampa de subida en una duna bastante larga. Al primer intento no llegamos arriba por muy poco y, mientras bajábamos, busqué una trazada alternativa para volver a probarlo. Vi un punto que parecía perfecto para coger inercia desde abajo, pero está claro que no lo vi bien. Cogí velocidad, atravesé la cresta y, de repente, me encontré volando. Había un agujero y chocamos frontalmente contra la pared de la duna. Fue un impacto seco y muy fuerte”, relataba el piloto al llegar al campamento.

Un Dakar de lo más cruel

“Lo más positivo es que estamos bien y que no estamos en el hospital. En mi caso, solo tengo una pequeña fisura en el esternón. Es algo que molesta, porque con la silla me cuesta un poco más al moverme, pero podría haber sido mucho peor. Anoche ya pudimos dormir los dos en el vivac y eso es lo que cuenta. Así son las carreras”, afirmaba el piloto. El abandono forzoso llega justo cuando el equipo, que encontró un sinfín de complicaciones al inicio del rally, había encontrado su sitio en la clasificación. Desde la pasada semana, el Dakar fue especialmente cruel con la dupla catalana, que empezó su andadura teniendo que hacer frente a varios pinchazos y a un reglamento que les obligó a salir en posiciones exageradamente retrasadas. Sin embargo, en la quinta etapa, el equipo dio un recital de pilotaje.

Fue entonces, en la jornada anterior al accidente, cuando Esteve y Villalobos completaron por fin un día limpio y demostraron la verdadera velocidad del Toyota partiendo desde la 70ª posición, y logrando remontar hasta lograr una brillante 21ª plaza absoluta, que les permitió colocarse en el 32º puesto provisional de la general (27º de Ultimate).