Hansi Flick: "¿Cuántos clásicos hemos jugado contra Mbappé? ¿Y cuántos hemos perdido?"

El entrenador del Barça reivindica su racha contra el Real Madrid, pero advierte de que en la final de la Supercopa no existen favoritos

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona.

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona. / Europa Press

Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Yeda (Enviado especial)
La respuesta más jugosa de Hansi Flick en la previa de la Supercopa fue en realidad una pregunta. Bueno, dos. Le preguntaron al técnico cómo se para a Kylian Mbappé, que aterrizó en Yeda el viernes por la noche para reforzar a su Real Madrid. Y el alemán, sobre la presencia del "mejor goleador", se reivindicó a sí mismo y a su equipo: "¿Cuántos clásicos hemos jugado contra Mbappé? ¿Y cuántos hemos perdido?".

La respuesta es que desde que ambos, Mbappé y Flick, llegaron al fútbol español, ha habido cinco clásicos, con un balance de cuatro victorias para el Barça y una para el Real Madrid. Eso sí, el triunfo blanco fue el último del calendario de enfrentamientos, el del clásico liguero de esta temporada en el Bernabéu.

Lamine, disponible

"Sólo un partido", ha insistido en varias ocasiones Flick, queriendo aislar la final de este domingo de los precedentes, del estado de forma de ambos equipos o de lo que ambos ofrecieron en sus respectivas semifinales. "Una final es diferente a todo. Un clásico es diferente a todo. El Madrid tiene jugadores fantásticos. Tiene una calidad extraordinaria, pero estoy enfocado en mi equipo, en cómo jugar al fútbol para ganar un título", ha apuntado el preparador.

Flick, preguntado por Lamine Yamal, suplente por molestias en la semifinal, aseguró que todos sus jugadores (salvo Christensen y Gavi), incluido el extremo, están disponibles para la final. También abrió la puerta a que Ronald Araujo se reincorpore a la actividad competitiva tras su pausa para cuidar su salud mental.

Sobre la posibilidad de penaltis, apuntó el técnico culé que sus jugadores tienen la rutina de ensayarlos después de los entrenamientos, por lo que no tiene prevista ninguna tarea especial en el entrenamiento final, este sábado por la tarde.

