Gerard Piqué, ante la brutal nevada de Andorra: "Traed palas que hoy jugamos"

La brutal nevada bajo la que ha amanecido el principado de Andorra este sábado amenazaba la celebración del duelo entre el equipo local y la Cultural Leonesa. Sin embargo, el propietario y presidente del club del principado, el exculé Gerard Piqué se ha encargado de movilizar a la ciudadanía para hacerlo posible. "Traed palas, que hoy jugamos", espetó el exfutbolista a los ciudadanos de Andorra en un mensaje difundido en las redes sociales.

"Jugamos a las 16.15 horas contra la Cultural Leonesa y estamos con 28 centímetros de nieve. Invito a toda la gente de Andorra a venir a ayudarnos. Traed palas. Hoy jugamos", señaló el exfutbolista del FC Barcelona en un vídeo publicado en sus redes sociales. Tras ello, LaLiga solicitó al Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el aplazamiento del partido de la vigésima primera jornada de LaLiga Hypermotion durante un par de horas.

"Debido a las condiciones meteorológicas adversas y a la intensa nevada que afecta al terreno de juego, se va a solicitar al Juez Único de Competiciones Profesionales de la RFEF la suspensión y aplazamiento del Andorra-Cultural", confirmó la patronal en la red social X. Tras el trabajo de despeje de la nieve del terreno de juego, a las 18:30h, daba inicio el duelo.

Ambos equipos llegan empatados a 24 puntos en la tabla, en plena lucha por consolidar la permanencia en Segunda División. El Andorra busca revertir su irregularidad como local, mientras que la Cultural pretende cortar una racha de tres jornadas sin victoria.