El Espanyol busca una victoria de récord en Valencia para olvidarse del derbi: "No miro esas cosas, pero no debemos cansarnos de ganar"

La derrota ante el Barça en el derbi de Cornellà frenó una racha de cinco triunfos consecutivos del Espanyol, pero la gran imagen de los pericos invita a seguir creyendo con convicción en el equipo de Manolo González, que este domingo (16.15 horas) persigue una victoria de récord en Valencia. El Levante, ubicado en la zona de descenso, espera a los blanquiazules en su objetivo de sumar la cuarta victoria consecutiva fuera de casa, algo que jamás ha logrado en sus 89 temporadas en Primera y 125 años de historia.

El cuadro catalán tumbó al Celta (0-1), Getafe (0-1) y Athletic (1-2) antes del choque de esta jornada contra los granotas. Cuatro veces más logró esa racha como visitante en la Liga (1952, 1962, 2013 y 2018), pero nunca hubo un cuarto éxito. Ahora se presenta una ocasión ideal para establecer un nuevo récord y acabar la primera vuelta con 36 puntos en 19 jornadas. Si lo consiguiera, igualaría la cifra de la campaña 2007-08 con Valverde y solo tendría por delante al Espanyol de Camacho de 1995-96, que sumó 38 puntos en los 19 primeros partidos y llegó con 41 al ecuador aquella Liga, que contó con 22 clubs.

Rival reforzado

"No soy una persona que mire mucho esas cosas, pero todo lo que sea ganar es bueno, y más fuera de casa. El Espanyol, históricamente, nunca ha sido de los mejores como visitante. No debemos cansarnos de ganar", apuntó este sábado el técnico perico, que espera un rival reforzado tras su triunfo ante el Sevilla y el cambio de técnico. "Será complicado. Vienen de ganar haciendo un buen partido. Al Barça y al Madrid les costó vencer en el campo del Levante. No nos confiamos. Si no vamos al máximo no ganamos a nadie".

El técnico tiene la baja importante de Pol Lozano, que vio la quinta amarilla ante el Barça. Terrats, Pickel, Jofre o Puado se postulan como posibles recambios para el pivote, con la opción de apostar también con Kike García y jugar con dos puntas.

Un mercado sin agonías

El club trabaja también en el mercado de invierno, aunque sin agonías. "Hay que intentar traer a alguien que ayude. Tenemos claro que el vestuario es importante. Si viene alguien, debe entrar bien. Todos los nombres que han aparecido en la prensa son mentira. En estos momentos no hay ninguna conversación con los jugadores que han salido", concluyó Manolo.