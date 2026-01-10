España inicia su andadura en el Europeo de waterpolo arrasando a Israel (3-28)

La selección española de waterpolo ha puesto este sábado la primera piedra para revalidar el título europeo arrollando a Israel (3-28) en el primero de los partidos del campeonato de Europa. Los jugadores de David Martín son los vigentes campeones del mundo y buscarán en Belgrado volver a coronarse líderes de Europa en un torneo que estrena un nuevo formato.

En este Europeo de Belgrado el funcionamiento ha cambiado y los equipos participantes se han dividido en cuatro grupos de cuatro. Los tres primeros pasarán a una segunda liguilla para la que se arrastran puntos y en esta ronda principal ya solo los dos primeros de cada grupo pasarán a las semifinales.

Serbia, anfitriona y favorita

El combinado español afronta este reto con un equipo similar al que el pasado verano se convirtió en campeón del mundo e incorpora dos nuevos jugadores (Oscar Asensio y Pol Daura) en lugar del retirado Felipe Perrone y del veterano Javi Bustos. Tras Israel, España deberá medirse en los próximos días a Serbia y Países Bajos.

La selección anfitriona y actual campeona olímpica capitaneada por capitán Dusan Mandic y dirigida por Uros Stevanovic será uno de los escollos que deberá enfrentar la selección nacional este lunes para conseguir la corona. Y deberán hacerlo en un partido de la fase de grupos que se presenta como una final anticipada ante los más de 13.000 aficionados que se darán cita en el Belgrado Arena.