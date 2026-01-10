El Barça se da un festín ante el Madrid CFF para estrenar por todo lo alto el 2026 (12-1)

El Barça se dio un festín y firmó una de las mayores goleadas de siempre (12-1) ante el Madrid CFF, para estrenar por todo lo alto 2026, en un partido resuelto en el primer tiempo después del 7-0. El conjunto azulgrana volvió de las vacaciones navideñas con ganas de fútbol y así lo demostró; instalándose en campo rival tan pronto como sonó el pitido inicial.

A pesar de que Pere Romeu presentó un once con mayoría de futbolistas de la unidad 'B', -debido al gran número de bajas-, el cuadro blaugrana atosigó a su rival con la presión, posesiones interminables y, pronto, con un auténtico festín de goles.

Las madrileñas, que presentaron un bloque muy bajo y hermético, no consiguieron aguantar el balón y, si bien su falta de ideas le acabó pesando demasiado, más lo hizo la calidad individual de su rival.

El Barça pasó muy por encima del combinado de Javier Aguado en el primer tiempo, que arrancó con el primer tanto a los nueve minutos. Fue tras una gran acción individual de Serrajordi, que asistió a Pajor para que esta anotara el primero de los cuatro en su cuenta particular.

La polaca no falló en el uno contra Ulloa, igual que no lo hizo en el segundo, del que fue también protagonista, en el minuto 21. Esta vez Putellas recibió en una triangulación en la frontal y le puso un centro exquisito a la 'killer' del Barça, que pese a que topó con la meta blanca, consiguió que el esférico pudiera entrar.

Acierto absoluto

Para el tercero apareció una magnífica Carla Julià, una de las azulgranas más destacadas del partido, que anotó en el minuto 25 tras superar a su defensora con un túnel y poner el balón de manera que parecía imposible a la escuadra rival.

Las madrileñas se pasaron el partido persiguiendo sombras, y en una de ellas, Schertenleib puso el cuarto con un golazo que pudo disparar sola con comodidad. La falta de contundencia rival permitió que la suiza pusiera el póker en minuto 29.

La manita, obra, de nuevo, de Pajor, también venía de la bota de Julià, que la asistió, tras correr un balón largo, con un pase medido a la cabeza.

Fue en el minuto 38, pero solo cinco minutos después también llegaría el sexto; un centro envenenado de Esmee Brugts que no tocó nadie dentro del área y que con el bote, sorprendió a Ulloa.

Antes del descanso el número siete, un tanto en propia puerta de Mendoza que, fruto de la mala comunicación, terminó dentro de la red por no entenderse con su propia guardameta.

El descanso no daría tregua, y aunque las de Aguado lograron anotar su único gol, por medio de la noruega Nautness, después de éste, aún vendrían cinco más.

Una fiesta

Tres minutos después un penalti sobre Julià sería transformado por Alexia Putellas, que ahondaría en la agonía haciendo subir el octavo al marcador.

La misma Alexia que, recibiendo de Kika Nazareth, le serviría el balón a Pajor en el 58 para que pusiera el noveno –su cuarto- con otro cabezazo.

Como si de una fiesta se tratase, Ainoa, recién ingresada al terreno de juego, también quiso sumarse: lo hizo en el minuto 68, después de cazar un rechace en un córner.

Con la barrera del décimo traspasada llegó otra vez Schertenleib (71), habilitada por un buen pase de Martet, que le permitió hacer el gol once tras un remate de libro; seco, rápido, al palo lejano de la portera del cuadro visitante.

Diez minutos clavados después, Pina, que no podía faltar, puso la guinda al pastel; el duodécimo, en una jugada de córner, después de rematar con la testa cómodamente.

Así, las de Pere Romeu, que a poco estuvieron de batir su último récord en Liga F: un 13-0 ante el Oiartzun en la 2016-2017, volverán a la carga este mismo miércoles ante el Atlético de Madrid, un rival de altura en el que recibirán en el Estadi Johan Cruyff (19:00h) en una nueva jornada de Liga F.

Ficha técnica

12 - Barcelona: Font; Aïcha (Batlle, min. 46), Paredes (León, min. 46), Torrejón, Brugts (Laia Martet, min. 60); Schertenleib, Serrajordi (Laia Martet, min. 61), Putellas (Pina, min. 60); Carla Julià, Pajor y Kika Nazareth.

1 – Madrid CFF: Ulloa; Melgrad, Mendoza, Villafane, Hickmann, Allegra Poljak (Alba Ruiz, min. 64); Marina Rivas (Serrano, min. 73), Ángela Sosa (Olofsson, min. 63), Antonsdottir; Nautnes y Marcetto.

Goles: 1-0: Pajor (min.9); 2-0: Pajor (min.21); 3-0: Carla Julià (min.25); 4-0: Schertenleib (min.29); 5-0: Pajor (min.38); 6-0: Brugts (min.43); 7-0: Mendoza (p.p, min.46); 7-1: Nautnes (min. 49); 8-1: Putellas (p. min.52); 9-1: Pajor (min. 58); 10-1: Ainoa Gómez (min. 68); 11-1: Schertenleib (min. 71); 12-1: Pina (min.81).