Marcel Hirscher, leyenda del esquí de 36 años, renuncia a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina: "Mi velocidad no es de nivel"

El dos veces campeón olímpico y leyenda viva del esquí alpino Marcel Hirscher anunció este viernes que renuncia a lo que queda de temporada, incluidos los Juegos Olímpicos, debido a su bajo estado de forma.

El ocho veces campeón de la Copa del Mundo de esquí alpino (récord) y ganador de 67 pruebas en esa competición, de 36 años, regresó a la competición el invierno boreal pasado después de cinco años de retiro, pero apenas pudo competir en tres carreras, ya que sufrió la rotura del ligamento cruzado de una rodilla.

Esta temporada, una lesión en la pantorrilla lo obligó a parar dos semanas durante la Navidad, por lo que tampoco pudo entrenarse con normalidad.

"Se especula mucho sobre si competiré o no en la Copa del Mundo", declaró Hirscher en un video publicado en su Instagram. "La verdad es que en este momento no es posible. La velocidad a la que puedo esquiar no es de nivel de Copa del Mundo".

El austríaco, que regresó a la competición defendiendo los colores de Países Bajos, el país de su madre, añadió: "Sí, quiero competir en la Copa del Mundo, quiero hacerlo bien y eso no es posible por ahora".

"Por esa razón, no esquiaré esta temporada y no iré a los Juegos Olímpicos" que se disputarán en Milán-Cortina en menos de un mes.

"Seguiré entrenando y espero veros la próxima temporada", concluyó el considerado como uno de los mejores esquiadores de la historia de este deporte.