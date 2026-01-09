Henrik Larsson revela el desconocido jugador que para él fue mejor que Ronaldinho y Messi: “Sigo sin saber si era diestro o zurdo”

Henrik Larsson aterrizó en Barcelona como agente libre el año 2004 procedente del Celtic, club del que se marchó como leyenda absoluta tras marcar 242 goles en 315 partidos. El ariete sueco jugó dos temporadas en el Barça, conquistó dos Ligas y la Champions de 2006, asistiendo ambos goles en la final de París contra el Arsenal a pesar de salir del banquillo y sufrir una rotura de ligamentos la temporada anterior. En una entrevista concedida al podcast The Overlap, el carismático delantero que fichó por el club azulgrana ya con 33 años ha revelado algunos detalles de su corta pero exitosa etapa en el equipo dirigido por Frank Rijkaard.

Si bien solo llegó a disputar un total de 62 partidos en dos años, Larsson pudo disfrutar de la magia de jugadores como Ronaldinho y Messi desde primera fila. Por aquel entonces, el habilidoso brasileño era uno de los mejores jugadores del mundo, pues sería galardonando con el balón de oro en 2005, mientras que el astro argentino apenas empezaba a dar sus primeros toques con el primer equipo. Sin embargo, Larsson admite que en ese momento no se podía imaginar el nivel que alcanzaría Messi: "Tenía la técnica, la zurda, la velocidad... pero no le veía superando a Ronaldinho, quien podía hacer cualquier cosa con el balón, pero también era eficaz."

El ambidiestro infravalorado

Sorprendentemente, Larsson no considera a Messi o Ronaldinho los mejores jugadores con los que coincidió, sino que se queda con un compañero que tuvo en el Celtic: Ľubomír Moravčík. "Sigo sin saber si era diestro o zurdo. Podía asistir y marcar, era muy bueno. Su técnica era algo especial, podía pegarle fuerte o acariciarla. Era simplemente magnífico." Los dos formaron una pareja fantástica en el club escocés entre 1998 y 2002, llegando a conquistar un histórico triplete doméstico en 2001. Moravčík fue uno de esos jugadores infravalorados que se convierten en iconos de sus clubes por los resultados colectivos del equipo, pero sobre todo por su talento individual. El centrocampista de baja estatura (1.72m) jugó para las selecciones de Checoslovaquia y Eslovaquia, antes de graduarse como ingeniero durante su última temporada como jugador en Nitra, equipo de la liga eslovaca.

Respecto a su capacidad de jugar con ambas piernas, el propio Moravčík ha aclarado que siempre ha sido diestro, pero que entrenó a fondo para mejorar su zurda hasta el punto de que fueran igual de buenas: "Es fácil, siempre hay que fijarse en qué pie usaba para conducir el balón", declaró en 2021, "nunca llevaba el balón con la zurda, aunque sabía regatear y chutar con ella. Gracias a un entrenamiento específico a largo plazo, mejoré mi pierna izquierda hasta el punto de no distinguir en absoluto a la hora de rematar y pasar". En total, Larsson y Moravčík le costaron al Celtic menos de 1 millón de libras (650.000 libras recibió el Feyenoord por Larsson, 330.000 pagaron por Moravčík).

Elogiado por leyendas

Larsson no ha sido el único en deshacerse en elogios hacia su excompañero, pues leyendas como Zinedine Zidane y Pavel Nedved también han mostrado su afinidad para el especialista en faltas que recibió el apodo "Regalo de Dios" por los aficionados del Celtic. Zidane lo describió una vez como el mejor mediocampista ofensivo que había visto, mientras que Nedved le consideraba un héroe y le admiraba por su habilidad con ambas piernas. Estas declaraciones llegaron después de una de las noches más recordadas en la historia del Celtic, cuando derrotaron a la Juventus 4-3 en la Champions y Moravčík le tiró un famoso caño al balón de oro de 2003.