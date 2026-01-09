El Girona busca confirmar su ascenso ante Osasuna

Un punto de diferencia y cinco puestos en la clasificación. Esa es la distancia que separa al Girona del Osasuna, cuya visita recibe este sábado en Montilivi (18.30 h.). El conjunto gerundense empezó el año con un triunfo en Mallorca que sirvió de frontera para cerrar el aterrador año que vivió y que alimenta la ilusión de mantener esa progresión, huyendo más lejos de las plazas de descenso y sumar la segunda victoria consecutiva, un hito que no alcanza desde el cambio de 2024 a 2025.

La perspectiva se perfila propicia. Osasuna aún no ha ganado ningún partido a domicilio -solo ha arañado dos empates-, pero no es menos cierto que el Girona aún no ha conseguido hacerse fuerte en casa. Ha sumado apenas dos victorias en nueve jornadas ha sumado dos victorias en nueve jornadas (ante el Valencia y el Alavés); las otras dos han sido en Anoeta y la de Son Moix, que le permitió escapar del trío del descenso por primera vez desde agosto.

Míchel Sánchez, durante un partido del Girona. / David Borrat / EFE

Echeverri, pendiente de Solís

Míchel Sánchez se había propuesto alcanzar los 20 puntos en la primera vuelta y necesita los tres que andan en juego ante los rojillos para cumplir el objetivo. Apostará por el mismo equipo que salió triunfante de Mallorca gracias a los goles de los dos delanteros ucranianos: Viktor Tsygankov, que marcó los dos de Anoeta y el del triunfo sobre el Alavés, y el de Vladislav Vanat, de penalti, en el que también era su cuarto tanto en la Liga. Los siguientes goleadores (tres) son el marroquí Azzedine Ounahi, en la Copa África y lesionado, y Cristhian Stuani, que reaparecerá en la segunda mitad tras su lesión.

Cerrado el primer refuerzo de invierno, el Girona todavía no podrá disponer del argentino Claudio Echeverri hasta que no se marche Jhon Solís y libere su plaza de extracomunitario. El mediocentro colombiano está ultimando su salida: no entrenó este viernes y no entrará en la lista. Sí que estará en ella el portero Dominik Livakovic, que también se marchará. "No está para jugar", dijo Míchel del meta croata, que aún no ha concretado su destino pese a que se le concedieron días para cerrarlo.

Claudio Echeverri supera a Illia Zabarnyi en el Bayer Leverkusen-PSG de la Champions. / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

"Echeverri es un jugador diferencial y a quien necesitamos mucho porque aclara las situaciones del último tercio del campo con pases, con finalización individual y con su mentalidad top para mirar la portería contraria", analizó Míchel del futbolista argentino, que el 2 de enero cumplió 20 años. El entrenador espera de Quique Cárcel, el secretario técnico, otro refuerzo en el centro del campo que subsane la baja de Solís y compense las ausencias de Ounahi y Van de Beek. El equipo "está corto de efectivos", recordó. Van de Beek, Portu y Juan Carlos son lesionados de larga duración con los que no se cuenta y Abel Ruiz figura, asimismo, en la enfermería.