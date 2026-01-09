Gareth Bale sigue jugando a golf: una 'Ryder' junto a Figo, Gullit, Batistuta y Shevchenko

El galés Gareth Bale, el portugués Luis Figo, el argentino Gabriel Batistuta, el neerlandés Ruud Gullit o el ucraniano Andriy Shevchenko son algunos de los exfutbolsitas que participarán en el Reignwood Icons of Football, en una nueva edición del torneo de exhibición con formato de la Copa Ryder que tendrá lugar en Bangkok, del 31 de enero al 1 de febrero.

El torneo enfrenta a un equipo mundial con otro integrado por ingleses, ambos de doce jugadores, todos ellos volcados con el golf desde su retirada como futbolistas.

En el 'Team World' también participarán exjugadores como el italiano Gianfranco Zola, el francés David Ginola, el galés Ryan Giggs, el neerlandés Nigel de Jong o el serbio Nemanja Vidic.

Por parte de Inglaterra, jugarán en el campo de Robinswood Golf Club Robbie Fowler, John Terry, Michael Carrick, Paul Ince, Joe Hart, Theo Walcott y Teddy Sheringham, entre otros.

La práctica en su mansión de Madrid

En el caso de Bale, quien ganó 16 títulos con el Real Madrid, entre ellos, cinco Ligas de Campeones, mientras no dejaba de practicar golf, incluso en su propia mansión, supone su estreno este evento de exhibición.

"Estoy deseando aportar mi granito de arena para lograr la victoria y competir contra algunos de los jugadores ingleses con los que me he enfrentado a lo largo de los años", señala Bale en la web de la organización del evento.

Gareth Bale sosteniendo la famosa bandera 'Gales. Golf. Madrid. In that order' / X

El torneo se disputará con la modalidad 'match play' a diez hoyos y el equipo que gane en cada uno se lleva un punto, en vez de sumar el total de golpes en un recorrido, lo habitual en las competiciones de golf.

Además de ver a los exfutbolistas sobre un campo de golf, otro de los alicientes es que el jugador que emboque en un solo golpe uno de los hoyos par tres recibirá diez millones de dólares (unos 8,5 millones de euros), de los que un tercio será para él, otro para causas benéficas y el resto, para los tres aficionados que ganen un sorteo.