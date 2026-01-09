El Europa pide un aplazamiento del primer partido en el exilio de Can Dragó: "Optamos por ser prudentes y no poner en peligro a los futbolistas"

El Europa no arranca el 2026 con calma. Este nuevo año debía cambiar de casa para irse a las instalaciones de Can Dragó, pero no será el caso. Al menos en el primer partido de la segunda vuelta contra Atlético de Madrid B del próximo sábado 17 de enero. La entidad de la Vila de Gràcia ha pedido a la RFEF el aplazamiento del encuentro debido a que aún las instalaciones no están listas para que se pueda disputar el partido.

Así lo han explicado esta mañana de viernes, horas después de presentar formalmente la solicitud al ente federativo. "Esta mañana hemos pedido el aplazamiento del partido por cuestiones técnicas", ha iniciado Héctor Ibar, el presidente del Europa. "Teníamos el requerimiento de hacer el cambio en tiempo récord: en 6 meses tenemos que habilitar un nuevo estadio", secundó David Escudé, regidor de deportes del Ayuntamiento de Barcelona.

Las obras, tanto la instalación de gradas e iluminación, como el césped, terminarán de estar listos este fin de semana. La necesidad de aplazar el partido es porque el nuevo césped requiere de un tiempo para enraizar correctamente. "Ya se han finalizado todos los trabajos técnicos de las obras. El césped requiere una climatología que no sea tan adversa como la que hemos tenido para poder enraizar. Nadie contaba con que el césped, por debajo de los 15 grados, necesitara más tiempo para que no supusiera un peligro para los propios jugadores. Está todo preparado, pero el césped, con este frío y con lo que aún está por venir, no nos aseguraba que los jugadores no sufrieran ninguna lesión. Además, de cara al futuro, esto pone en riesgo la calidad del césped para la segunda vuelta", relató Escudé.

Prudencia

"Estuvimos valorándolo y hemos optado por ser prudentes y solicitar el aplazamiento. De este modo, el primer partido en Can Dragó sería el próximo 8 de febrero contra el Hércules", garantiza el regidor de deportes del Ayuntamiento de Barcelona.

"Estamos trabajando con las diferentes alternativas. La primera que ofrecemos a la RFEF es disputar el partido en el Nou Sardenya, dadas las circunstancias de fuerza mayor y sobrevenidas, ya que no controlamos la climatología", propone Ivar, aunque no se muestra convenido de que eso pueda suceder una vez vencida la moratoria para jugar la primera vuelta en casa. La situación preocupa en el Nou Sardenya. En caso de que no se les conceda el aplazamiento y que tampoco se les permita jugar una jornada más en su campo (que tiene césped artificial, no permitido ya en la categoría), necesitarán encontrar un nuevo emplazamiento en un tiempo récord.

Como tarde, el miércoles que viene se sabrá cuál es el desenlace. Aunque dentro de la entidad esperan que a inicios de la próxima semana ya tengan la resolución, para, en caso de negativa, gestionar las posibles nuevas soluciones.