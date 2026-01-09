Encomendándose a Santa Teresa de Jesús, Lawrence de Arabia y Kylian Mbappé

“Yo creo que lo mejor que puede hacer el Real Madrid de cara a la final del domingo es encomendarse a Santa Teresa de Jesús y Lawrence de Arabia”, fue el último comentario, la última sugerencia, el penúltimo pronóstico del gran Paco González al concluir, en la COPE, la semifinal que ganó, como siempre gana, el Real Madrid al Atlético, es decir siendo sensiblemente inferior al equipo del ‘Cholo’ Simeone.

Y Xabi Alonso, que volvió a superar otro examen y ya le queda solo la prueba final, anunció que, además de Santa Teresa del Niño Jesús y Lawrence de Arabia, el Real Madrid tendrá la luz y los goles de Kylian Mbappé que, hoy mismo, partirá con rumbo a Yeda donde le espera la misión de derrotar al FCBarcelona y mantener, ahora ya sí (o no), a su entrenador en el banquillo, al menos, lo que resta de temporada.

Es evidente que si se tratase de cualquier otro deporte, el pronóstico no tendría color: ganaría el Barça de calle, por juego, eficacia, estrategia, futbolistas y momento de forma. Pero como es fútbol, el único deporte donde no siempre gana el mejor y, a menudo, ni siquiera el que más se lo merece (por ejemplo, el Atlético en el derbi de Yaden o, por ejemplo, el RCD Espanyol, en el reciente derbi barcelonés), el domingo, a las 20.00 horas, puede pasar de todo.

Una cosa tengo clara: si el Barça quiere, si el Barça se lo propone, si el Barça tiene hambre, si el Barça juega a su nivel y el Real Madrid al suyo, es decir, el que estamos viendo, la Supercopa se convertirá, como ‘Fanzone’, el nuevo programa de TV3, en un motivo más para que los ‘laportistas’ vuelvan a confiarle el club al presidente más endeudado del fútbol mundial, que, anoche, anunció en el nuevo programa de TV3 que le han nacido seis “cabretes” en su finca de S’Agaró. Con programas así, es imposible que Laporta pierda.

Como parece imposible que el Real Madrid gane al FCBarcelona, con o sin Mbappé y, por descontado, con un Vinicius Júnior, con quien anoche se atrevió hasta el ‘Cholo’ Simeone al anunciarle que Florentino Pérez se lo quiere sacar de encima. Eso sí, claro, como a ‘Vini’ le va la marcha, no tardó ni media hora en contestarle, lo que quieras “pero has vuelto a perder otra eliminatoria”. Yo soy de los que piensa que el Cholo sabe algo.

Fede Valverde celebra su golazo, anoche, en Yeda. / Kai Forsterling / EFE

No hay duda de que la final está más en manos de Joan García, Eric García, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Ferran y Raphinha, que en manos de Courtois, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Mbappé y Vinicius Jr., que suma ya la friolera de 17 partidos (19 si contamos los dos amistosos con Brasil) sin marcar.

Y, digo Mbappé, al que ahora llaman ‘Kiki’, porque no me cabe duda de que será titular, pues si jugó lesionado con el propósito de igualar el récord de broma, de hojalata, de 59 goles en un año natural, de Cristiano Ronaldo, ahora que su equipo del alma, aquel por el que suspiró (engañándole) durante siete años, le necesita, no faltará a la cita.

Un clásico, por 40 millones

Veremos si Florentino Pérez, que anoche no estuvo en Yeda, se digna compartir palco, bueno, sofá, salón, canapés, bebidas y todo tipo de comida, con Joan Laporta, ahora que se vuelven a odiar y se desean lo peor por Negreira, Louzán, Tebas, la UEFA, la FIFA, la Superliga, Real Madrid TV, los árbitros…

Arabia, que tiene el dinero por castigo, pagó, paga, 40 millones de euros por el capricho de tener en casa un clásico cada año y ya lo tiene. Ni Atlético, ni mucho menos el Athletic, tuvieron opciones de estropear esa fiesta. Para el Real Madrid es la oportunidad de levantarse y salvar a Xabi Alonso, cosa que no sé, la verdad, si le hará mucha gracia al Ser Superior; para el Barça, la oportunidad de empezar a sentenciar las próximas elecciones y, sobre todo, demostrar, cosa que no ocurrió en el último clásico del Santiago Bernabéu, que es el mejor equipo, de largo, de España. Pero es fútbol.